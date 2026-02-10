Elma Saiz recomienda a los españoles ver la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Un apunte cultural"

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recomendado a los españoles que vean la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl.

El espectáculo que ofreció el artista puertorriqueño en este gran evento deportivo el pasado domingo ha sido uno de los temas más comentados de las últimas horas. Fue una actuación íntegramente en español y con reivindicaciones de la cultura de su país y de todos los países de Latinoamérica.

La actuación también tuvo una dimensión política y social implícita. El artista ha defendido en numerosas ocasiones el papel de la música como vehículo de representación cultural, y su presencia en la Super Bowl consolidó ese discurso tras posicionarse contra las redadas de la policía migratoria de EEUU.

Saiz reafirma su política migratoria

Con este guiño que Saiz le hace a Bad Bunny probablemente pretende reafirmar la política migratoria española después de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el ejecutivo.

La propia ministra reivindicó la regularización cuando se aprobó a finales de enero como una medida de orden y responsabilidad frente al que mira "hacia otro lado".

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la semana pasada en una tribuna publicada en The New York Times la regularización de migrantes. Sánchez aseguró en el diario estadounidense que el plan del Gobierno se debe a una "cuestión moral" y "pragmática", ya que "Occidente necesita migrantes".

El líder del Ejecutivo apuesta por una "vía rápida y sencilla" frente a los líderes que han "optado por perseguirles y deportarles mediante operativos ilegales y crueles". Así, insiste en que España fue "una vez nación de emigrantes" y ve como un "deber" convertirnos en una sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios familiares "habrían esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras".