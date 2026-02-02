La indignación de Estrella Morente con Rosalía: "El respeto que ella no me ha tenido"

Estrella Morente, en una entrevista en 'La tarde de Catalunya Ràdio', ha hecho saber su indignación acerca de su colaboración en el cuarto disco de estudio de Rosalía.Lux, que vio la luz hace casi tres meses, vuelve al ojo del huracán tras las declaraciones de la cantaora granadina. "Primero iba a ser un dueto que ella me propuso, luego ha sido un trío, y al final nos ha castigado a ambas", explica Morente.

'La rumba del perdón', que cuenta con la participación de Silvia Pérez Cruz y la ya mencionada Estrella Morente, acumula casi 32 millones de reproducciones en Spotify, aunque la presencia de las dos invitadas es, según cuenta Morente, mínima. "Es hacer un poco de justicia a mi trabajo y a mi entrega en ese momento que la gente está poniendo en duda…", detalla, asegurando que "de otra forma se pensarían que estoy detrás de Rosalía para hacerle un par de vocecillas".

Decepción personal

Estrella Morente también ha querido matizar que "es una chica que es amiga de la casa, siempre ha sido cariñosa con nosotros", y que por lo tanto, la decepción que ha sentido al escuchar el resultado final de la canción ha sido muy grande.

Ha explicado que "el respeto que ella no me ha tenido a mí no lo he publicado. Yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo". "No me quiero meter en el trabajo de nadie, cada uno hace su trabajo como quiere… Va mucho más allá que estar dolida. Estoy sorprendida", dice la cantante.

Además, ha contado que ella siempre le defendió ante las críticas de los puristas del flamenco, que le acusaban de apropiación cultural, cuando Rosalía daba sus primeros pasos en la industria musical. "No tengo necesidad de meterme con una compañera a la que siempre he apoyado y protegido. Cuando se metían con la Rosalía desde el flamenco me parecía rancio, pesado…", explica Morente.

"Me sorprendió mucho la cantidad de trabajo que le entregamos Silvia y yo", se ha quejado la cantante. Ha contado que cuando su compañera se lo propuso, "me parecía muy divertido cantar con la Rosalía", detallando cómo había pasado "varios días en el estudio realizando con cariño y entrega". "Me hacía ilusión, a mi niña también le hacía mucha ilusión porque le encanta Rosalía, y me apetecía mucho meterme en el berenjenal. Pero no me ha dejado...", cuenta decepcionada.

Refuerzo positivo

Presentación sorpresa de Lux, cuarto disco de Rosalía. | Getty Images

Estrella Morente ha querido relajar la situación, asegurando que "lo hablo desde un punto desenfadado porque ha venido al caso y ahora ya ella está fuera de todo ese súper marketing". "No va en contra de Rosalía, va en favor, porque todo lo que sea enseñar a una persona y que aprenda cosas buenas, viene bien. A mí me vino bien para aprender que muchas veces la generosidad no es bien recibida. Fue una lección de vida. A ella a lo mejor también le resulta importante en algún momento", sentencia la granadina.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

De esta forma, ha dejado claro que sus declaraciones no son "una pataleta" y que lo único que quería era defender su trabajo y el de su compañera.