'La Perla' de Rosalía ¿dedicada a Carlos Alsina?

El fenómeno de Rosalía ha roto fronteras y su último disco 'Lux' se puede escuchar en todo el mundo. Entre todas las canciones que lo componen, 'La perla' es la más conocida, dedicada a un amor pasado que dejó con el corazón roto a la artista.
Una de las más fieles oyentes de Más de uno, Mari Carmen es también fan de Rosalía y ha querido ver paralelismos con la relación de amor-odio que mantiene con Carlos Alsina. Por ello ha querido dedicarle una versión especial de la canción al presentador de Más de uno, cuya letra dice de esta manera:
Hola, corasón mío
Me has inspirado para cantarte este temón
Playboy, un locutor
Subió una ceja y sin remedio me conquistó
Él es tan encantador, estrella del monólogo
Un espejismo, oírle de noche me calienta el colchón
Tienes tres Ondas y también mi corasón
La razón por la cual
Hace casi 10 años ya
llamé a tu programa nacional
Y nunca he llegado a colgar
Él es don Carlos, nadie se fía
Él es don Carlos, uno de mucho cuidao (¡Mejor, a mí me gustan malotes!)
El rey de tos los matinales
No sabe lo que es trasnochar
Él es el centro del mundo
por eso el EGM, no importa na
Por fin vas a la tele, a Susana Griso ya la tienes harta
Pero de qué te sirve si siempre toses más que hablas
Te harán un monumento a tu garganta agarrá
No te jubiles
Aunque tengas pelillos grises
Si un día te piras
Nos dejas a todas huerfanitas
Carlos Alsina, y Maricarmen
Solo con pensar en él, tengo que abanicarme
La razón por la cual
Hace casi 10 años ya
llamé a tu programa nacional
Y nunca he llegado a colgar
Él es don Carlos, nadie se fía
Él es don Carlos, uno de mucho cuidao