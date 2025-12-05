'La Perla' de Rosalía ¿dedicada a Carlos Alsina?

El fenómeno de Rosalía ha roto fronteras y su último disco 'Lux' se puede escuchar en todo el mundo. Entre todas las canciones que lo componen, 'La perla' es la más conocida, dedicada a un amor pasado que dejó con el corazón roto a la artista.

Una de las más fieles oyentes de Más de uno, Mari Carmen es también fan de Rosalía y ha querido ver paralelismos con la relación de amor-odio que mantiene con Carlos Alsina. Por ello ha querido dedicarle una versión especial de la canción al presentador de Más de uno, cuya letra dice de esta manera:

Hola, corasón mío

Me has inspirado para cantarte este temón

Playboy, un locutor

Subió una ceja y sin remedio me conquistó

Él es tan encantador, estrella del monólogo

Un espejismo, oírle de noche me calienta el colchón

Tienes tres Ondas y también mi corasón

La razón por la cual

Hace casi 10 años ya

llamé a tu programa nacional

Y nunca he llegado a colgar

Él es don Carlos, nadie se fía

Él es don Carlos, uno de mucho cuidao (¡Mejor, a mí me gustan malotes!)

El rey de tos los matinales

No sabe lo que es trasnochar

Él es el centro del mundo

por eso el EGM, no importa na

Por fin vas a la tele, a Susana Griso ya la tienes harta

Pero de qué te sirve si siempre toses más que hablas

Te harán un monumento a tu garganta agarrá

No te jubiles

Aunque tengas pelillos grises

Si un día te piras

Nos dejas a todas huerfanitas

Carlos Alsina, y Maricarmen

Solo con pensar en él, tengo que abanicarme

La razón por la cual

Hace casi 10 años ya

llamé a tu programa nacional

Y nunca he llegado a colgar

Él es don Carlos, nadie se fía

Él es don Carlos, uno de mucho cuidao