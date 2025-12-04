Marta García Aller, sobre los comportamientos de Paco Salazar: "Es un delito, es más que un guarro"

Tras conocerse los comportamientos machistas de Paco Salazar hacia trabajadoras socialistas y la falta de avances sobre las denuncias de acoso en el canal interno del PSOE, han crecido las críticas hacia el PSOE por cómo ha gestionado este asunto.

Marta García Aller ha reflexionado en la tertulia de Más de uno sobre el silencio del PSOE: "Las explicaciones públicas que han dado hasta ahora no nos resuelven la duda sobre por qué esto se queda en un cajón cinco meses", ha puntualizado.

"Si archivas en un cajón durante cinco meses las quejas de las trabajadoras, estás tapando algo. Y lo más preocupante de todo, estás lanzando un mensaje al resto de trabajadoras de que para que van a denunciar", ha asegurado la periodista.

El PSOE ha alegado la desaparición de los expedientes de las denuncias a un fallo informático. Las mujeres trasladaron su caso al canal interno del PSOE hace cinco meses, pero no han obtenido respuesta. Desde el PSOE han asegurado que hablarán con las afectadas, tras una reunión extraordinaria con la secretaria federal, Pilar Bernabé.

el machismo estructural en la sociedad está en absolutamente todas partes en las empresas, en los partidos, en cualquier sitio

Marta García Aller también ha criticado la actitud del PSOE y ha asegurado que si lo hubieran gestionado bien, sería hasta ejemplarizante, porque el machismo estructural en la sociedad está en absolutamente todas partes en las empresas, en los partidos, en cualquier sitio. "Eso es lo que el Partido Socialista podría podría haber aprovechado para explicar. Fíjate, esto también nos puede pasar a nosotros", ha comentado.

Es más que un guarro. Es un delito

Además, ha señalado que el lenguaje que se utiliza para hablar de estos casos es muy importante. Ha criticado las palabras que han utilizado algunas ministras para hablar del tema, algo que asegura ayuda a frivolizar asunto: "Es más que un guarro. Es un delito".