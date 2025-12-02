Qué dicen las denuncias contra Paco Salazar: "No se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara"

"No se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)". Este es uno de los comportamientos que Paco Salazar, que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, tenía hacia sus compañeras de trabajo, según ha publicado elDiario.es, que ha tenido acceso a las denuncias.

El pasado 5 de julio, el PSOE celebró un Comité Federal. Habían pasado unas semanas desde que salió a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que acabó en la cárcel de Soto del Real imputado por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En este Comité Federal, el PSOE iba a presentar oficialmente a los miembros de la nueva Secretaría de Organización, sin embargo, minutos antes de hacerse oficial, todo se desestabilizó. Paco Salazar, que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaria de Organización, renunciaba a su cargo después de que elDiario.es hiciera público el testimonio de una mujer acusándole de acoso sexual.

El ambiente de trabajo era irrespirable, su lenguaje era hipersexualizado

Cinco meses después, elDiario.es ha accedido al testimonio de esta y otra trabajadora que denunció días después. Cabe señalar que las denuncias habían desaparecido del canal antiacoso abierto por Ferraz. Por eso, una de ellas ha aseverado que sigue "sin sentir garantías" y se ha preguntado "¿este es el partido y el Gobierno que nos va a proteger?" Ninguna de las dos denuncias se ha tramitado "por falta de diligencia", según han contado fuentes socialistas al mismo medio.

La segunda mujer ha descrito en su denuncia que "el ambiente de trabajo era irrespirable", ya que el comportamiento de Salazar revelaba "misoginia y baboseo". Aunque él lo disfrazaba todo como una broma, la realidad era que "su lenguaje era hipersexualidado hasta para dar los buenos días", ha asegurado la denunciante.

En un relato marcado por el "miedo" que todavía siente, ha contado algunos de los comportamientos que el socialista hacía, como escenificar "con todo lujo de detalles" una felación "sin venir a cuento". Además, ha señalado que Salazar aunque sabía que incomodaba a las mujeres con esas actitudes, "lo disfrutaba manifiestamente".

Si ponías límites, pagabas las consecuencias

"Si ponías límites, pagabas las consecuencias", ha lamentado. Estas mujeres se quedaban fuera de proyectos en los que iban a participar, recibían gritos "sin motivo alguno" en público o eran apartadas de reuniones de equipo, ha relatado la mujer.

Las dos denunciantes coinciden en que el equipo de trabajo de Salazar estaba compuesto, mayoritariamente, por mujeres jóvenes. Todas recibían comentarios sobre "la vida sexual, la vestimenta o el aspecto físico". Por ejemplo, "si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina, si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales", ha declarado.