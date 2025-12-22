Cuánto dinero toca por las tres últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Has mirado tu décimo y el corazón te ha dado un vuelco. No tienes el número completo del Gordo, pero tus cinco cifras acaban exactamente igual que el primer premio en sus últimos tres dígitos. La pregunta es inmediata: ¿cuánto dinero me corresponde por acertar las tres últimas cifras?

La respuesta tiene matices. Aunque en el Sorteo de Navidad no existe un premio específico para las tres últimas cifras (a diferencia de la Lotería del Niño), sí tienes derecho a cobrar la suma de dos premios menores acumulables. En total: 120 euros al décimo.

El desglose: por qué son 120 euros

Muchos participantes creen erróneamente que acertar tres números paga más que acertar dos, pero en el reglamento de la Lotería de Navidad esto no funciona así.

Si tu décimo acaba en las mismas tres cifras que el Gordo, estás cobrando por dos conceptos diferentes que se suman:

Las dos últimas cifras : al coincidir en la terminación de dos dígitos con el primer premio, te corresponden 100 euros al décimo.

: al coincidir en la terminación de dos dígitos con el primer premio, te corresponden 100 euros al décimo. El Reintegro: al coincidir la última cifra con la del Gordo, recuperas lo jugado, es decir, 20 euros al décimo.

Al sumar ambos conceptos (100 € + 20 €), el importe total a percibir es de 120 euros al décimo.

Comprobador de Lotería de Navidad

Cuidado: no confundir con las Centenas

Existe otra categoría de premios de tres cifras que sí tiene su propia cuantía fija: las centenas. Pero ojo, esto se refiere a las tres primeras cifras, no a las últimas.

Si tu décimo empieza por los mismos tres números que el Gordo (por ejemplo, si el Gordo es el 12.345 y tú tienes el 12.300), te llevas la 'Centena'.

Premio por Centena (3 primeras cifras): 100 euros al décimo.

Dónde cobrar estos 120 euros

Al tratarse de un premio menor (inferior a 2.000 euros), el cobro es muy sencillo. No hace falta ir al banco.