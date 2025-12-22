Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo, Segundo Premio, pedreas...
Sigue en Onda Cero la Lotería de Navidad con el especial de Carlos Alsina y el resto del equipo de Más de uno. Comprueba el Gordo, y el resto de premios.
Dónde escuchar en directo el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
Cuánto dinero se lleva Hacienda de cada premio de la Lotería de Navidad 2025: una guía para no perderse
Terminaciones y aproximaciones del Gordo de la Lotería de Navidad 2025: el dinero que toca
Cuánto dinero toca por las tres últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad 2025
En directoActualizado a las
¿Cómo se cobran los premios del sorteo?
Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías y si se ha comprado el décimo premiado por Internet, el usuario recibirá el importe automáticamente en su cuenta adscrita. Sin embargo, a partir de 2.000 euros, se cobra en las entidades bancarias colaboradoras, listadas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El derecho a cobrar los premios caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
Los números altos, favoritos para el primer premio
Así, de los 214 sorteos de Navidad celebrados hasta la fecha, el primer premio ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.
El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo'
El número 5 es el reintegro del Primer Premio, más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad al haber resultado agraciado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. En cambio, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Además, el número 8 ha sido el reintegro del primer premio en 25 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 lo han sido 24 y 22 veces, respectivamente, y el 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 'El Gordo' de este tradicional sorteo navideño 21 veces.
Es más fácil ganar el Gordo de la Lotería de Navidad que estar vivos
Cada uno de nosotros somos el resultado de un espermatozoide que tuvo que competir con otros 100 millones de espermatozoides para conseguir el gran premio de la vida. Es decir, la probabilidad de que cada uno de nosotros haya nacido es de una entre cien millones.
El Teatro Real ya ha abierto sus puertas
El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este lunes 22 de diciembre a las 7:00 horas para permitir la entrada a los medios de comunicación, a las niñas y niños de San Ildefonso que cantarán los números de la suerte y al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo a partir de las 9:00 horas. Desde este domingo, decenas de personas han hecho cola a las puertas del coliseo madrileño, pese a las bajas temperaturas. Como cada año, la fila se formaba la víspera del sorteo, encabezada por míticos personajes, fans disfrazados y adornos navideños. Según ha señalado la Policía, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas.
¿Qué puedo hacer si les toca el Gordo a mis compañeros de trabajo y yo no tengo décimo?
Los impuestos que se aplican a los premios de la Lotería de Navidad
La regla fundamental establece que los premios en metálico del sorteo de Navidad están sujetos a una retención del 20% en el momento de su pago. Esto significa que, al acudir a cobrar el décimo premiado, la entidad pagadora (oficina de Loterías o entidad bancaria colaboradora) descontará directamente este porcentaje. El ganador recibirá el importe neto después de esta deducción.
Sin embargo, los primeros 40.000 euros están exentos de retención, con lo que si el premio recibido es menor a 40.000 euros no se aplicará ninguna deducción. Y en el caso de los premios superiores a 40.000 euros, no se pagará nada por los primeros 40.000 euros y se aplicará el 20% de retención al resto del premio.
Por ejemplo, si ganamos el Gordo de Navidad (400.000 euros), se aplicará el 20% a 360.000 euros (restando los primeros 40.000 euros al premio total), con lo que Hacienda retendrá 72.000 euros. El premio quedaría de esta manera en 328.000 euros netos.
¿Y si es este año? Los municipios con menos suerte en la Lotería de Navidad
Melilla es actualmente la única región autónoma del país, donde nunca ha tocado el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. Acompañando la escasa suerte durante el sorteo de Navidad, también encontramos dos capitales de provincia donde nunca ha tocado el “Gordo” de Navidad, estás son Tarragona y Ávila. Aun así, la suerte sí que ha acompañado a algunos de los municipios de las dos provincias, pero nunca ha salpicado en las capitales.
Comunidades autónomas poco afortunadas:
Si ponemos el foco en la suerte en las comunidades autónomas, hay que resaltar que en la mayoría de comunidades ha tocado al menos una vez el Gordo de Navidad y otros premios del sorteo. Pero hay que destacar, que hay comunidades autónomas que a lo largo de la historia han sido menos agraciadas con los premios de la lotería de Navidad, estás son: La Rioja, Navarra y Cantabria.
¿Realmente tengo posibilidades?
Las IA de consulta aciertan al predecir la probabilidad de ganar el gordo, pues es un único número entre 100 000 posibles, con lo cual la probabilidad es de 0,00001 o, dado en porcentaje, de un 0,001 %. Además, una IA puede proporcionar una buena analogía para visualizar este número. Entre las que se suelen utilizar en la literatura, tengo preferencia por la propuesta hace años por el matemático y divulgador José Luis Muñoz, quien usaba granos de arroz. Claro, como valenciano que soy, voy a convertir esa analogía en platos de paella.
Por qué jugamos siempre el mismo número en la Lotería de Navidad: las supersticiones más comunes
Especialmente en Navidad es muy común apostar a un mismo número, pero, como sucede con la mayoría de supersticiones, esta decisión tiene más que ver con la psicología que con probabilidad.
Estas son las razones más frecuentes por las que la gente repite número año tras año en la lotería de Navidad:
La ilusión de control: nuestro cerebro odia la incertidumbre. Por ejemplo, jugar siempre el mismo número nos da la sensación (falsa, pero reconfortante) de que tenemos cierto control sobre un resultado completamente aleatorio. Es el mismo mecanismo que hace que muchas personas soplen los dados o toquen madera.
Vinculación emocional: hay personas que tienen "números fetiche" y es que muchos números están asociados a fechas importantes, como nacimientos, aniversarios, cumpleaños, bodas, incluso pérdidas. Repetir ese número no es tanto superstición como un pequeño ritual identitario: "este número es mío".
Sesgo de disponibilidad: cuando un número "suena" cercano, creemos que tiene más posibilidades de salir, aunque matemáticamente no sea cierto. Es un atajo mental automático.
Miedo a arrepentirse (sesgo del "qué hubiese pasado…"): muchas personas les aterra la idea de dejar de comprar su número y que justo ese año salga. Este miedo al arrepentimiento futuro es una de las supersticiones más fuertes.
Refuerzo social: si un número se juega en familia, en la oficina o entre amigos, se convierte en una tradición. Esa dimensión social refuerza la idea de seguir repitiéndolo, porque dejarlo sería "romper la costumbre".
Ilusión de "racha" o destino: algunos números parecen "especiales" porque ya salieron una vez, porque terminan en cifras que "han tocado", o porque la mente busca patrones donde no los hay. Nuestro cerebro es experto en detectar señales incluso en el azar puro.
Ojo: estos son los números que más veces han salido en la historia de la Lotería
A lo largo de la historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, algunas terminaciones han demostrado ser más afortunadas que otras:
- El número cinco: encabeza la lista, habiendo salido premiado en 32 ocasiones.
- El número seis y el cuatro: han sido de los dígitos más recurrentes entre los ganadores, con 27 apariciones.
- La terminación ochenta y cinco: ha salido premiada 7 veces.
- La terminación cincuenta y siete: se llevó El Gordo en 6 ocasiones.
Como último detalle curioso, en cuatro ocasiones El Gordo ha terminado tres veces en tres cifras iguales: el 25.444, el 25.888, 35.999 y el 55.666.
Más de 2.700 millones de euros en premios
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este año un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. Pero el factor más determinante en el crecimiento de este sorteo es también una de las características que más lo definen: el carácter comunitario del sorteo.
Empresas, familias y grupos de amigos comparten participaciones y esperan con ilusión la celebración del sorteo, multiplicado la sensación de pertenencia y ha hecho que la Lotería de Navidad trascienda lo puramente económico para convertirse en un ritual colectivo que se vive con emoción año tras año.
Especial 'Más de uno' con Carlos Alsina en Onda Cero
Llega el sonido que cada año marca el inicio oficioso de la Navidad: las voces inconfundibles de los niños del Colegio de San Ildefonso repartiendo ilusión -y millones- por toda España. Un acontecimiento que convierte cada 22 de diciembre en una cita imprescindible.
Este año, Onda Cero vivirá el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con un guía de excepción: Carlos Alsina, que llevará a los oyentes el pulso de una de las mañanas más esperadas del calendario.
Desde las 8:00, este lunes, 22 de diciembre, la cadena ofrecerá una edición especial de ‘Más de uno’, dedicada al Sorteo. Alsina y su equipo acompañarán en directo el inicio de la extracción, prevista para las 9.00 h en el Teatro Real de Madrid, transformado por un día en el Salón Nacional de Loterías.
¡Llega la Lotería de Navidad!
Ha llegado uno de los días más esperados del año, al menos, en cuanto a sorteos y -sobre todo- suerte se refiere. Y es que en apenas dos horas, el bombo de la Lotería de Navidad empezará a funcionar.
Por delante: una mañana en la que se repartirán millones de euros, con la vista puesta en el Gordo de Navidad.
Sigue en Onda Cero, el especial de Carlos Alsina de la Lotería de Navidad.