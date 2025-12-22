Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo, Segundo Premio, pedreas...

Por qué jugamos siempre el mismo número en la Lotería de Navidad: las supersticiones más comunes

Especialmente en Navidad es muy común apostar a un mismo número, pero, como sucede con la mayoría de supersticiones, esta decisión tiene más que ver con la psicología que con probabilidad.

Estas son las razones más frecuentes por las que la gente repite número año tras año en la lotería de Navidad:

La ilusión de control: nuestro cerebro odia la incertidumbre. Por ejemplo, jugar siempre el mismo número nos da la sensación (falsa, pero reconfortante) de que tenemos cierto control sobre un resultado completamente aleatorio. Es el mismo mecanismo que hace que muchas personas soplen los dados o toquen madera.

Vinculación emocional: hay personas que tienen "números fetiche" y es que muchos números están asociados a fechas importantes, como nacimientos, aniversarios, cumpleaños, bodas, incluso pérdidas. Repetir ese número no es tanto superstición como un pequeño ritual identitario: "este número es mío".

Sesgo de disponibilidad: cuando un número "suena" cercano, creemos que tiene más posibilidades de salir, aunque matemáticamente no sea cierto. Es un atajo mental automático.

Miedo a arrepentirse (sesgo del "qué hubiese pasado…"): muchas personas les aterra la idea de dejar de comprar su número y que justo ese año salga. Este miedo al arrepentimiento futuro es una de las supersticiones más fuertes.

Refuerzo social: si un número se juega en familia, en la oficina o entre amigos, se convierte en una tradición. Esa dimensión social refuerza la idea de seguir repitiéndolo, porque dejarlo sería "romper la costumbre".

Ilusión de "racha" o destino: algunos números parecen "especiales" porque ya salieron una vez, porque terminan en cifras que "han tocado", o porque la mente busca patrones donde no los hay. Nuestro cerebro es experto en detectar señales incluso en el azar puro.