Cuánto se queda Hacienda del Gordo de la Lotería de Navidad en 2025

Es la "pareja de baile" inevitable de la suerte. Con la alegría de los premios de la Lotería de Navidad llega también la obligación tributaria. Si eres uno de los afortunados que hoy celebra el Gordo o alguno de los premios mayores, debes saber que no todo el importe anunciado acabará en tu bolsillo. La Agencia Tributaria se lleva su parte, y este 2025 las reglas del juego se mantienen respecto al año anterior: el límite exento sigue fijado en 40.000 euros.

Esto significa que solo los ganadores del primer, segundo y tercer premio tendrán que compartir su suerte con el fisco. El resto de premios (cuartos, quintos, pedreas y terminaciones) se cobran íntegros.

El cálculo del Gordo: 72.000 euros para Hacienda

El primer premio reparte 400.000 euros al décimo sobre el papel. Sin embargo, la normativa fiscal establece que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. El gravamen especial del 20% se aplica solo a la cantidad restante (360.000 euros).

Por tanto, las cuentas claras de un décimo del Gordo en 2025 son:

Premio Bruto: 400.000 euros.

Impuestos (20%): 72.000 euros.

Dinero neto en cuenta: 328.000 euros.

Comprobador de Lotería de Navidad

Cuánto te quitan en el Segundo y Tercer premio

No solo el Gordo paga. El segundo y el tercer premio también superan el umbral de los 40.000 euros, por lo que también sufren la "tijera" de Hacienda, aunque en menor medida.

Aquí tienes el desglose de lo que cobrarás realmente por décimo:

El Gordo (1º): 328.000 euros

Segundo Premio: 108.000 euros

Tercer Premio: 48.000 euros

Premios libres de impuestos: Cuartos y Quintos

La buena noticia de la jornada es para los ganadores de los premios medios y menores. Al no superar los 40.000 euros, Hacienda no se lleva ni un céntimo de estos premios.

Cuartos premios: Cobras los 20.000 euros íntegros.

Quintos premios: Cobras los 6.000 euros íntegros.

Pedrea, terminaciones y reintegros: Totalmente exentos.

¿Tengo que declarar el premio en la Renta?

Esta es una duda muy común. La respuesta corta es no tienes que volver a pagar por el premio en sí. La retención del 20% se aplica de forma automática en el momento del cobro en el banco. La entidad financiera te ingresará directamente el importe neto (los 328.000 € en el caso del Gordo) y enviará el resto a la Agencia Tributaria en tu nombre.

Por lo tanto, al hacer la declaración de la Renta en 2026, no tendrás que pagar más IRPF por ese dinero ganado. Sin embargo, sí tendrás que declarar los rendimientos (intereses) que te genere ese dinero si decides invertirlo o meterlo en un depósito.

¿Qué pasa si comparto el décimo?

Ojo con esto, porque es fuente de problemas habituales. Si el décimo es compartido entre varios amigos o familiares, Hacienda sigue aplicando la retención sobre el total del premio, no sobre la parte de cada uno.

El consejo de los expertos es identificar a todos los ganadores en el banco en el momento de cobrar. Si lo cobra una sola persona y luego reparte el dinero mediante transferencias a los demás, Hacienda podría considerarlo una donación y exigir el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que supondría un doble coste fiscal innecesario.