Julia Otero: "Hace diez años murió el bipartidismo, empezó el 'no es no' de Sánchez y el nuevo liderazgo en el PSOE"

El panorama político español cada vez está más convulso y quedan muy atrás aquellos tiempos de mayoría absoluta. Ahora estamos inmersos en una época de pactos y acuerdos entre partidos para conseguir gobernar y prueba de ello es el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los esfuerzos que tiene que hacer para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria.

Explica Julia Otero en 'Julia en la onda' que todo esto que estamos viviendo ahora comenzó hace justo diez años, cuando en unas elecciones generales en España "murió el bipartidismo": "¿A qué parece que ha pasado un siglo? Pues no, sólo una década [...] Qué vértigo".

Esta nueva política fue premiada por los españoles que entonces creían que las cosas serían diferentes. Había mucha ilusión con los dos partidos que irrumpieron "con una fuerza inusitada": Podemos y Ciudadanos. Los morados obtuvieron 69 escaños y los de Albert Rivera, 40.

"Tan ingobernable resultó aquel resultado que seis meses después volvimos a las urnas. Rajoy entonces pudo seguir gobernando porque la mayoría de diputados socialistas decidieron permitirlo, salvo un pequeño grupo de irreductibles", afirma Julia. Y es ahí donde empezó el 'no es no' de Pedro Sánchez "y la construcción de un nuevo liderazgo en su partido".

Cuenta Julia que el "resto es historia y melancolía", sobre todo para los que todavía "sueñan con aquella España en la que la alternancia tenía muy poquito suspense", es decir, que el Gobierno se lo repartían entre conservadores y socialdemócratas, que se iban dando el relevo apoyándose en los "mismos partidos": PNV y CiU.

"Analizar con la mirada actual lo que nos ha pasado en sólo diez años vale para darse cuenta de la velocidad vertiginosa que ha emprendido la historia. Como dice una cita apócrifa muy celebrada, hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que parece que pasan décadas", cierra Julia.

