La rotura de una tubería corta el servicio de la línea 8 de Metro de Madrid e inunda la M14 y el túnel de acceso al aeropuerto

La rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito de Barajas, ha provocado la interrupción del servicio de Metro en Línea 8 y el corte de la carretera M-14 por inundación, lo que esta complicando los accesos al Aeropuerto.

Hasta el lugar se han tenido que desplazar cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento, que además de tareas de desagüe han tenido que rescatar a varios conductores y trabajadores en el lugar de la rotura de la tubería, que ha afectado a varias casas de la avenida de Logroño, según ha informado Emergencias Madrid.

Además del corte de la M14 también se ha tenido que suspender el servicio, en ambos sentidos, de la L8 del Metro en el tramo comprendido entre Aeropuerto T1-T2-T3, Barajas y Aeropuerto T4, según ha informado Metro de Madrid en redes sociales.

Según ha comunicado la compañía en X, el tiempo estimado de solución supera la hora.

La inundación generada por la rotura, ha provocado también el corte de la M-14 en dirección salida del Aeropuerto y mantiene cerrado el túnel de acceso a la terminal T4, lo que está provocando serias retenciones en la zona, ya complicadas por la intensa lluvia que cae en Madrid desde la madrugada.

