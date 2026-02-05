El vídeo con las imágenes aéreas de la increíble crecida del río Aguas Blancas y el desalojo de los vecinos Dúdar en Granada

Los 120 vecinos de la localidad de Dúdar, en Granada, situado en las faldas de Sierra Nevada, han sido desalojados del municipio debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse en el pantano de Quéntar, situado a menos de diez kilómetros de distancia, ya han llegado al hotel donde pasarán la noche.

La localidad se había quedado aislada por su entrada natural y, tras habilitarse un camino vecinal, los habitantes del lugar se han subido a minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio, los servicios de emergencia y protección civil, para ser conducidos al hotel Luna, en Granada capital, donde la Diputación los ha realojado.

En un vídeo grabado por el dron de la Guardia Civil, cuyos agentes han coordinado la seguridad de la operación, se aprecia desde el aire la impresionante crecida del río, cómo las aguas han inundado terrenos, calles y carreteras y la comitiva de desalojo de los vecinos.

Totalmente aislados

Desde la diputación de Granada han explicado que, debido a que el camino está muy afectado por la borrasca, la maquinaria que ha ayudado a habilitar la zona ha encabezando la caravana en dirección al hotel.

Los vecinos más mayores han sido acompañados por los profesionales que estaban en la zona, no sólo para ayudarles a desplazarse a los vehículos sino también para llevarles las maletas o bolsas que llevaban consigo.

El desalojo se ha realizado de manera muy ordenada y antes del mismo se ha hablado con los vecinos para explicarles la situación del municipio y la idoneidad de pasar la noche en un hotel.

Sobre la una de la madrugada de este jueves la Diputación de Granada informó del desalojo completo de la localidad de Dúdar pero ha sido necesario habilitar un camino vecinal debido a que el municipio se había quedado aislado por su entrada natural.

La borrasca obliga a desalojar a cerca de 4.000 personas

El paso de la borrasca Leonardo ha provocado nuevos desalojos desde la noche de este miércoles hasta la madrugada de este jueves en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, lo que eleva la cifra a cerca de 4.000 los evacuados, según informa la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico informa de 87 carreteras cortadas en la red viaria andaluza, 85 de ellas por inundaciones y dos por hielo y nieve. La provincia más afectada es Cádiz con 25 vías cerradas al tráfico, le sigue Córdoba (22), Sevilla (doce), Jaén (once), Granada (nueve), Málaga (cinco) y una en Almería. A esto hay que sumar dos carreras en Sierra Nevada (Granada) cortadas por hielo y nieve, que son la A- 395 (entre el kilómetro 32 y el 39) y la A-4025 (del kilómetro 0 al 7,35). Por este motivo, se recomienda a la ciudadanía informarse del estado de las carreteras antes de emprender viaje.