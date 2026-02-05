TEMPORAL DE LLUVIA Y NIEVE

Consulta el mapa en tiempo real de las carreteras afectadas por la borrasca Leonardo

Más de cien carreteras se encuentran cerradas por la nieve y las intensas lluvias, especialmente en Andalucía.

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: Andalucía, en alerta máxima por lluvias, y más de la mitad de España con avisos

"El agua brota hasta de los enchufes": el vídeo de la preocupante situación en Grazalema (Cádiz) tras las intentas lluvias

Madrid |

Dos personas junto a unos vehículos atrapados al levantarse el pavimento tras caerse un árbol en Los Barrios (Cádiz).
Dos personas junto a unos vehículos atrapados al levantarse el pavimento tras caerse un árbol en Los Barrios (Cádiz). | EFE/ A.Carrasco Ragel

La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 116 carreteras cerradas al tráfico en nivel negro, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve.

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de tramos de carreteras nacionales como las siguientes:

  • N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61.
  • N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798.8 al 801.32.

En la A-92, a la altura del puerto de la Mora (Granada), se permite la circulación con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 264 y 282 pese a la nevada.

El mapa en tiempo real de las carreteras afectadas en España

Cádiz

La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con 27 cortes totales en carreteras como las siguientes:

  • A-2101 (km 0 al 7).
  • A-2102 (km 0 al 6.6).
  • A-2202 (km 8 al 12).
  • A-373R1 (km 0 al 1).
  • A-405 (km 12.5 al 37.5).
  • A-405R2 (km 0 al 1.5).
  • CA-3102 (km 0 al 2.2).
  • CA-3104 (km 0 al 7).
  • CA-3110 (km 0 al 8).
  • CA-3112 (km 0 al 1.5).
  • CA-3113 (km 0 al 14).
  • CA-4100 (km 0).
  • CA-4102 (km 2 al 3.5).
  • CA-4107 (km 0 al 7.5).
  • CA-5101 (km 2 al 12).
  • CA-6101 (km 0 al 8).
  • CA-6105 (km 0 al 15).
  • CA-6200 (km 6.8 al 8).
  • CA-8102 (km 15).
  • CA-8200 (km 6 al 10).
  • CA-9101 (km 0).
  • CA-9120 (km 8).
  • CA-9208 (km 0 al 4.7).
  • CA-9209 (km 0 al 4.1).
  • CA-9210 (km 0 al 4).

Córdoba

Córdoba registra 19 cierres por lluvias que incluyen las autonómicas:

  • A-3131 (km 15.4 al 15.5).
  • A-3278 (km 0.5).
  • A-331 (km 25 al 25.1).
  • A-333 (km 30.6 al 46.5).

También se ven afectados los puentes de la CO-4205 (km 0 al 12.61), CO-4207 (km 4 al 6), CO-7204 (km 0.5 al 4.26) y CO-7207 (km 0 al 1.53), junto a tramos en las vías CO-4102, CO-5211, CO-6103, CO-7100, CO-7212, CO-7409, CO-8201, CO-8203 y CO-8209.

Sevilla

Sevilla suma otros 17 bloqueos en la red secundaria:

  • A-361 (km 0 al 16).
  • A-451R1 (km 0 al 1.79).
  • A-8126 (km 22 al 28.85).
  • SE-3102.
  • SE-4104.
  • SE-5203.
  • SE-5204.
  • SE-5206.
  • SE-5209.
  • SE-6201.
  • SE-6300.
  • SE-9225.
  • SE-BG-02.
  • SE-BG-04.
  • SE-485.

Resto de cortes por inundaciones

El resto de cortes por inundación en la red secundaria afectan a Jaén con 13 vías; Málaga con 9 tramos; Granada con 8 carreteras en nivel negro; Huelva en la A-495 (km 84) y HU-3101; Almería en la A-399 (km 31.5); León en la LE-5705 (km 1 al 2); Cáceres en la CC-146 (km 3.4 al 3.9) y Pontevedra en la PO-11 (km 1.3 al 3).

Vías afectadas por la nieve

Simultáneamente, la nieve mantiene bloqueadas 16 carreteras de la red secundaria situadas en los puertos granadinos de la A-395 (km 32 al 39) y A-4025 (km 0 al 7.35); en las asturianas LN-8 (km 10 al 28) y SD-2 (km 0 al 7.2); y en las leonesas LE-481 (km 11 al 15.9), LE-315 (km 17 al 23) y LE-321 (km 40 al 45).

El nivel negro por nieve se completa con la DSA-180 (km 0 al 9.5) y DSA-191 (km 8 al 10.6) en Salamanca ; la ZA-103 en Zamora (km 8 al 16); la NA-137 (km 58 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7.2 al 23.56) en Navarra; y en Cáceres con la CC-224 (km 0 al 31.3), CC-242 (km 0 al 16.2) y CC-437 (km 0 al 10.6).

El uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno afecta a 21 carreteras en nivel rojo por nieve, destacando la AL-5402, A-4030 y A-4301 en Granada-Almería; las oscenses A-1205, A-136, A-2606 y A-2611; y tramos en Cantabria (CA-183), Toledo (TO-1375), León (CL-635, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-315, LE-321, LE-460 y LE-473), Salamanca (SA-203) y Navarra (NA-137).

Por inundaciones, el nivel rojo está activo en la GR-4105 de Granada y la VP-4017 en Valladolid.

La circulación permanece condicionada con nivel verde por nieve en la A-136 (km 12 al 21), la A-2617 (km 5 al 12), el puerto de la Ragua en la A-337 y en la leonesa LE-333 (km 5 al 14).

La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible.

