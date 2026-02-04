A qué redes sociales y plataformas podría afectar la prohibición de acceso a los menores de 16 años

Pedro Sánchez anunció en el día de ayer que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. El presidente del Gobierno ha informado de estas propuestas en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrado en Dubái, en la que participan numerosos jefes de Estado y de Gobierno.

Sánchez ha señalado directamente a Elon Musk, dueño de la red social X, de que su inteligencia artificial Grok genere "contenido sexual ilegal". "Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación... No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", promulgaba el presidente sobre el anuncio de estas medidas.

Musk no ha tardado en contraatacar, acusando a Pedro Sánchez de "tirano y traidor al pueblo de España" y señalándole como "el auténtico fascista totalitario".

¿A qué redes sociales afecta?

España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. | Getty Images

Aunque la ley está aún en tramitación, las medidas podrían tener un impacto directo sobre las principales redes sociales y servicios digitales:

Instagram, Facebook y Threads : productos de Meta que mantienen millones de usuarios adolescentes, especialmente la primera.

: productos de Meta que mantienen millones de usuarios adolescentes, especialmente la primera. TikTok : probablemente la red social más popular entre los jóvenes.

: probablemente la red social más popular entre los jóvenes. X (antes Twitter) : la plataforma de Elon Musk ha sido el foco de las quejas de Pedro Sánchez, acusándole de generar contenido sexual.

: la plataforma de Elon Musk ha sido el foco de las quejas de Pedro Sánchez, acusándole de generar contenido sexual. YouTube : la plataforma de vídeo registra un alto consumo entre menores, con auge de los shorts, contenido similar al de TikTok o Instagram.

: la plataforma de vídeo registra un alto consumo entre menores, con auge de los contenido similar al de TikTok o Instagram. Snapchat : la aplicación de mensajería y contenido efímero ha perdido presencia en nuestro país, pero sigue teniendo muchos usuarios en otros países.

: la aplicación de mensajería y contenido efímero ha perdido presencia en nuestro país, pero sigue teniendo muchos usuarios en otros países. Reddit, Twitch, Kick y similares: estas plataformas en crecimiento mantienen un alto grado de comunidades jóvenes.

El anuncio ha generado reacciones tanto de apoyo como de crítica. Empresas del sector tecnológico han manifestado su preocupación por la implementación de sistemas de verificación, mientras que expertos en salud digital avalan el esfuerzo por proteger a adolescentes de contenidos dañinos. Está previsto que aprueben las medidas la próxima semana en el Consejo de Ministros.