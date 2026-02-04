La alerta de la DGT por el temporal: "La nieve y las fuertes lluvias pueden complicar los desplazamientos"

La borrasca Leonardo azota España con un temporal en forma de fuertes lluvias y nieve en buena parte del país. Lo peor llega en las jornadas de este miércoles y jueves, con alertas rojas en zonas de Andalucía, desalojos de vecinos y numerosas incidencias atendidas por las autoridades.

Las carreteras también se han visto afectadas, por lo que la DGT ha emitido un comunicado advirtiendo de la situación y pidiendo evitar los desplazamientos innecesarios en coche, no circular por zonas potencialmente inundables, evitar entrar en cauces o zonas de agua en movimiento.

Así, la DGT señala que las precipitaciones pueden afectar a la circulación de las vías comarcales, locales y también a las carreteras de alta capacidad como autopistas o autovías, por lo que, si es indispensable el desplazamiento, conviene conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje. Se puede consultar el estado de las mismas a través de este enlace.

Consejos de la DGT ante el temporal en carretera

Según las previsiones de la AEMET, las condiciones más adversas de la borrasca se concentran en el sur peninsular, concretamente en Cádiz y Málaga, mientras que la nieve también ha hecho acto de presencia en diversas vías. En los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la DGT, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas.

Entre ellas, destacan las restricciones a la circulación de vehículos pesados; restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas cuando sean necesarios para circular; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Además, destaca que hay que dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículo de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a la señalización de paneles e indicaciones de la Guardia Civil, así como extremar la precaución y conocer los colores de la nieve y sus condiciones.

En este sentido, el color verde significa que comienza a nevar (máximo de 100 km/h en autopistas y autovías, de 80 km/h en carreteras convencionales), el amarillo quiere decir que hay poco cubierto (máximo de 60 km/h para turismos y autobuses, con prohibición de camiones y articulados), el rojo se produce cuando la carretera está cubierta (máximo de 30 km/h y cadenas obligatorias), y el negro significa que hay mucho espesor.

Por último, si un conductor pisa una placa de hielo en estas condiciones, conviene saber que hay que levantar el pie del acelerador, no frenar hasta recuperar adherencia ni tampoco rectificar la dirección por riesgo a perder el control. Al salir de la placa, hay que procurar que las ruedas se encuentren rectas y luego corregir la trayectoria con el volante.