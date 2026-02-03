Carlos Alsina ya tiene un ninot en las fallas de Valencia y esta ha sido su reacción: "Esto viene a ser la consagración real de una carrera profesional"

La falla Avenida Equador Alcalde Gurrea de Valencia ha convertido en ninot al periodista Carlos Alsina y lo ha hecho representando al director de Más de uno con su habitual traje de chaqueta azul marino, su camisa blanca, sus gafas, el micrófono verde de Onda Cero y los tradicionales auriculares del locutor.

Creada por el artista fallero Manolo Blanco, Alsina aparece como ninot con la indumentaria habitual con la que recorrió las principales localidades afectadas por la riada durante los programas especiales que realizó en los días posteriores a la dana.

Junto a la escultura, presentada junto al lema 'De cine', se acompaña una poesía en valenciano en la que se ensalza la profesionalidad del periodista y cómo fue capaz de "radiar" las terribles consecuencias de la dana con respecto y cariño para todos los valencianos.

Qué dice la poesía que acompaña al ninot de Alsina

Y en el cine de terror

Encuentras a Carlos Alsina

Que con preguntas comprometidas

Aterroriza en cada entrevista

Es de los pocos periodistas

Que trabaja con profesionalidad

Sean del color que sean

Les trata a todos por igual

Además de radiar la dana

La vivió desde el barro

Con respecto y cariño

Hacia todos los valencianos

La poesía que acompaña al ninot de Carlos Alsina | Onda Cero Valencia

Expuesto en el Museo de las Artes y las Ciencias

El ninot de Carlos Alsina se puede visitar a partir de este viernes 6 de febrero en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia cuando las falleras mayores 2026 inauguren a las 19:00 la exposición de los ninots grandes e infantiles que cada falla presenta para este año.

Entre las casi 400 esculturas, tantas como fallas tiene el censo de la junta central fallera, los visitantes podrán apreciar el arte de la figura del locutor de Onda Cero y votar por ella para que sea indultada.

El recuento de votos se hará el día de la plantá de las fallas de Valencia y si el ninot de Alsina resultara el más votado podría ser indultado y salvado del fuego y podría pasar a formar parte del museo fallero de manera permanente.

Eternamente agradecido

Carlos Alsina ha mostrado su agradecimiento a la falla por rendirle este homenaje tan especial y, tras informar a los oyentes al inicio de su monólogo de que había un ninot dedicado a él ha reconocido que "esto viene a ser la consagración real de una carrera profesional".

El periodista se ha mostrado "eternamente agradecido" a esta comisión fallera por esta obra de arte con la que han reconocido su labor y le han trasladado el cariño del pueblo valenciano. Veremos si finalmente logra ser indultado.