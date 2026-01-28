Quién es Isabel Sartorius, el primer amor del rey Felipe VI, ingresada en una residencia

La que fuera novia del Rey Felipe VI lleva tiempo ingresada en una residencia clínica de Madrid. Aunque no son conocidos los motivos por los cuales ingresó en este centro sanitario, fuentes cercanas a la familia afirman que el fallecimiento en 2024 de César Alierta, expresidente de Telefónica, supuso un fuerte impacto para ella, hasta el punto de empeorar tanto su salud física como mental.

¿Quién es Isabel Sartorius?

Isabel Sartorius es conocida por mantener una relación con el entonces príncipe Felipe entre 1989 y 1991, un romance que mantuvo a la prensa al acecho. Tal fue la presión mediática que, al terminar su noviazgo, Sartorius se mantuvo alejada del foco mediático. "Para evitar ser fotografiada con el Príncipe, salía a menudo de casa escondida en el maletero de un coche", contaba en su libro Por ti lo haría mil veces.

Sartorius nació en 1965 en Madrid. Es hija del Marqués de Mariño, Vicente Sartorius Cabeza de Vaca, y la argentina Isabel Zorraquín, quienes se divorciaron cuando ella tenía ocho años. Años después, su padre contrajo matrimonio con la princesa Nora de Liechtenstein, quien Sartorius ha considerado siempre una segunda madre. La complicada vida de Isabel Sartorius ha estado marcada por la adicción a las drogas de su madre, quien falleció en 2009. A lo largo de los años también atravesó diversos problemas de salud derivados de su estado anímico.

Situación actual

El pasado 20 de enero celebró en la intimidad su 61 cumpleaños, el cual fue organizado por su madrastra Nora de Liechestein. Es entonces cuando se filtró la información de que estaba residiendo en una clínica de Madrid donde ella ingresó de manera voluntaria hace tiempo. "Está atravesando un proceso complicado a largo plazo", contaba la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles. Según las informaciones, está siendo tratada con medicación diaria y con un seguimiento continuo por parte de los facultativos.