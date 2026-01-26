Última hora de la crisis ferroviaria en España: caos y confusión en Rodalíes mientras continúa la investigación en Adamuz
Nueva jornada de caos en Rodalíes tras interrumpirse y reactivarse el servicio por incidencias en el centro de control de Adif. Mientras, continúa la investigación en Adamuz una semana después de la tragedia.
Una parte del carril de la vía en el que descarriló el tren Iryo en Adamuz era de 1992
Pedro Sánchez traslada todo su reconocimiento a Óscar Puente por su gestión de la tragedia de Adamuz
Adamuz desborda su caseta municipal para honrar en un funeral a las víctimas del siniestro
Qué ha provocado la caída de los servidores de Rodalies
"Están nuestros equipos investigando por qué ha sucedido esto junto a gente de ciberseguridad. No es una avería que sea recurrente o habitual, por tanto, ante una situación como esta la primera prioridad es recuperar los sistemas, pero evidentemente vamos a investigar qué ha pasado por si fuese necesario tomar algún tipo de determinación para evitar que vuelva a pasar", afirma Salvador Almenar, director de comunicación de Adif en Más de uno.
Adif explica qué ha pasado en Rodalies este lunes
Salvador Almenar, director de comunicación de Adif, habla sobre la situación en Rodialies de Cataluña: "Desde hace algo más de una hora el servicio está normalizado. Sobre las 6:30 hemos tenido una caída en nuestra sistema que nos permite el control de la circulación que nos ha obligado por motivos de seguridad parar. Hemos recuperado, unos minutos ha vuelto a caer y después de esta segunda caída hemos conseguido recuperar nuestro sistema. Desde entonces, hemos normalizado la circulación y podemos comandar a nuestros trenes".
Junts carga contra la Generalitat por Rodalies
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado este lunes al conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau --que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización-- por la situación de este lunes en Rodalies y ha lamentado el "maltrato" a la ciudadanía.
Turull le ha afeado al socialista que dijera este domingo que se restablecía el servicio de Rodalies para este lunes después que se haya cortado el servicio dos veces a primera hora de este lunes por sendas incidencias en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona), ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
"Ni la gente merece ese maltrato por tanta incompetencia de gestión y de información, ni Catalunya pasar tanta vergüenza. Si os veis superados por tanta dependencia e incompetencia dimitid por el bien de todos", ha escrito.
Sin noticias de ninguna administración
"Ni en mi caso ni en ninguno de los participantes del grupo ha recibido noticias sobre el funeral. Hay situaciones de extranjeros que están perdidos, no saben qué hacer, tienen que llevar cuerpos a su país, y efectivamente ninguna administración se ha puesto en contacto con nosotros para darnos explicaciones. He tenido conocimiento de varios casos en los que familias de fallecidos tienen desconocimiento de esta situación, hay que indicarles dónde se tienen que dirigir, y personas mayores con las que no se ha contactado con ellos de la mejor manera posible", ha contado Mario.
Mario quiere crear una asociación para las víctimas
Mario promueve la creación de una asociación para las víctimas del accidente. "Los leves, una vez con diagnóstico, llamamos a Renfe en multitud de ocasiones. Hasta las 11:30 de la mañana no nos recogió ningún taxi, en ese rato alguno pensó que deberíamos tener un grupo para mantener comunicaciones posteriores. Hemos detectado después que muchos viajeros no saben qué hacer con indemnizaciones, problemas laborales, necesidades básicas... El grupo ha crecido y ahora no tiene más pretensión que darle ayuda a esa gente".
Entrevista con un viajero del Alvia
Mario Sámper iba en el vagón 4 del Alvia y cuenta en Más de uno cómo vivió el accidente. "Tanto yo como el resto de viajeros la sensación en estado en shock, intentando asimilar la situación. No he conseguido ver ningún informativo y no tengo conocimiento de cómo se suceden ahora los acontecimientos. Fue como una película de terror, desde el primer momento veíamos luces de emergencia, fueron pasando los minutos y ya eso nos preocupó. Decidimos ir hasta la zona de las luces, ya contactamos con unos guardias civiles a los que comentamos cómo estaba la situación".
Adif no descarta hipótesis ante el problema que ha cortado dos veces Rodalies
El director del gabinete de presidencia, comunicación y relaciones institucionales de Adif, Salvador Almenar, ha expresado que no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona) que ha cortado dos veces Rodalies este lunes.
Ha explicado que ha habido un fallo en el sistema de comunicación del centro de control de la Estació de França (Barcelona) que "ha obligado, por una cuestión de seguridad, a detener los trenes en estaciones" y que se están investigando sus motivos, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. Preguntado por si los motivos pueden ser los mismos que provocaron los cortes en el servicio de la semana pasada, ha señalado que "en principio no", ya que atribuye dicho cortes a consecuencias del temporal y de afectaciones en las infraestructuras.
Cataluña reactiva la recomendación de teletrabajar
El Govern ha pedido de nuevo a la ciudadanía que teletrabaje si es posible ante el caos ferroviario de este lunes, en el que el servicio de Rodalies se ha retomado y suspendido en varias ocasiones, provocando gran confusión en los viajeros.
Poco después de las 7.30 horas, la Generalitat ha reactivado así la recomendación de optar por el teletrabajo y ha instado a "minimizar los desplazamientos innecesarios" en su cuenta de la red social X. El Ejecutivo ha anunciado que se están reforzando el servicio de autobuses para dar alternativas a los viajeros.
Adif comunica que se recupera el servicio de Rodalies por segunda vez
Adif ha comunicado a Renfe este lunes a las 7:44 horas que el servicio de Rodalies se ha recuperado por segunda vez tras resolverse la incidencia en el centro de control de Adif de la Estación de Francia (Barcelona) que ha obligado a cortar el servicio dos veces este lunes.
Así lo han informado fuentes de Renfe y después ha confirmado la cuenta oficial de Rodalies, después de que a primera hora de este lunes se haya iniciado el servicio, sobre las 6.42 horas se suspendiera por una incidencia y se recuperara a las 7.05 horas.
Tan sólo 19 minutos más tarde, a las 7.24 horas, volvía a reproducirse la incidencia en el centro de control, volviendo a suspenderse el servicio, que ahora ya se ha recuperado. Tras la primera incidencia, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha señalado que la causa de dicha incidencia "está por determinar" y que se está investigando.