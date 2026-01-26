Última hora de la crisis ferroviaria en España: caos y confusión en Rodalíes mientras continúa la investigación en Adamuz

Junts carga contra la Generalitat por Rodalies

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado este lunes al conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau --que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización-- por la situación de este lunes en Rodalies y ha lamentado el "maltrato" a la ciudadanía.

Turull le ha afeado al socialista que dijera este domingo que se restablecía el servicio de Rodalies para este lunes después que se haya cortado el servicio dos veces a primera hora de este lunes por sendas incidencias en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona), ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Ni la gente merece ese maltrato por tanta incompetencia de gestión y de información, ni Catalunya pasar tanta vergüenza. Si os veis superados por tanta dependencia e incompetencia dimitid por el bien de todos", ha escrito.