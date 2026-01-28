Elma Saiz no aclara por qué el Gobierno no presentó por separado la subida de las pensiones ni si lo está negociando con Junts

La ministra portavoz, Elma Saiz, no ha aclarado que el Gobierno esté negociando la subida de las pensiones con Junts para presentar un nuevo decreto tras la derrota parlamentaria del decreto ómnibus que recogía una revalorización de las pensiones.

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, ha admitido que el diálogo es "constante" y que son conscientes de la minoría parlamentaria con la que gobiernan.

Critica al PP por votar en contra del decreto ómnibus

Elma Saiz ha reprochado al PP su voto en contra al decreto ómnibus: "No puedo permitir que desde el PP se demonice el escudo social que ayer se quería sacar adelante". Ha asegurado que Feijóo ya avisó y que tiene que explicar lo inexplicable.

Sobre si el Gobierno se plantea un decreto específico de pensiones, la ministra dice que están trabajando y analizando los diferentes escenarios, pero ha vuelto a insistir en que las explicaciones las tiene que dar el PP por votar en contra a un decreto que pretende blindar el escudo social.

Habrá presupuestos

Elma Saiz ha insistido en que el Gobierno presentará unos nuevos presupuestos en el primer trimestre de este año y ha señalado que a pesar de tener unos presupuestos prorrogados, el Gobierno "cumple" y ha ensalzado los buenos datos económicos y de empleo.

Regularización de inmigrantes, ¿por qué ahora?

En cuanto a por qué el Gobierno ha decidido aprobar un real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, la ministra ha respondido que la ILP estaba parada y lo achaca al giro del PP en política migratoria.

Además, ha defendido que no es la primera vez que una regularización se hace de esta manera y que aunque la ILP se metió en un cajón, ellos no han estado parados.

Sobre qué papel tiene Podemos en el acuerdo, Elma Saiz ha explicado que ha sido muy importante por sus aportaciones: "Tener presencia y conocer bien la realidad de esas personas es muy importante".

La ministra también ha defendido que est5a regularización convive con normalidad con la Ley de Extranjería y que la regularización sirve para aquellas personas que no se han podido acoger a los procedimientos de arraigo que recoge la Ley de Extranjería.

Defiende a Puente y ensalza su labor

La ministra ha defendido a Óscar Puente y valora el esfuerzo de comunicación que está haciendo a "pecho descubierto". "Este Gobierno está haciendo una labor de transparencia, de información, buscando la verdad para dar respuesta a las víctimas".

Qué es el principio de ordinalidad

Al ser preguntada sobre qué es el principio de ordinalidad, la ministra ha respondido que este Gobierno es el que mas cree en el estado autonómico y que mas recursos ha puesto en manos de las comunidades autónomas.

"Lo que se ha presentado dota de recursos suficientes independientemente", ha dicho.