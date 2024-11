EN DIRECTO Especial de Alsina desde Chiva, uno de los municipios más afectados por la DANA

Las condiciones de las estructuras de viviendas en Chiva

Paco Aznar, arquitecto municipal, nos cuenta en 'Más de uno' cómo se encuentran los edificios de Chiva: "El agua se ha llevado las viviendas y habrá que analizar las zonas que se tienen que reconstruir o no. Habrá que ver punto por punto para que no vuelva a pasar, ya sabemos por dónde ha venido el agua y por dónde no, y habrá que ir quirúrgicamente con un plano para analizar cada zona, para que la próxima vez que venga intentar mitigar los efectos en las viviendas, y sobre todo las personas".