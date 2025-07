El testimonio de dos camioneros sobre el accidente de Diogo Jota que da un giro al caso y contradice a la Guardia Civil

La Guardia Civil sigue tratando de esclarecer las causas del accidente mortal de Diogo Jota y su hermano. El futbolista del Liverpool, que se desplazaba hasta Santander para coger un ferry hacia la ciudad inglesa, conducía su Lamborghini en carreteras españolas cuando sufrió un accidente que acabaría con su vida y con la de su hermano.

En el informe de la Brigada de Tráfico de la Comandancia de Zamora, se refleja que las causas más probables del suceso son la del "exceso elevado de velocidad", junto con un problema en la rueda. No obstante, comienzan a salir a la luz versiones de testimonios que contradicen esta hipótesis.

El testimonio de dos camioneros sobre el accidente de Diogo Jota

Uno de ellos, el del camionera José Azevedo, quien asegura que grabó el vídeo que circula en redes sociales en el que se puede ver el coche de Diogo Jota envuelto en llamas en plena noche en la carretera del siniestro, apenas unos minutos después de producirse los hechos.

"He leído muchos comentarios estúpidos estos días y yo fui quien grabó ese vídeo. Lo grabé, me paré e intenté ayudar, pero desgraciadamente no pude hacer nada y tengo la conciencia tranquila. Mi más sentido pésame a la familia", ha declarado Azevedo en un vídeo en el que muestra el tacógrafo del camión como prueba de que fue el autor de dicho documento.

El camionero también comenta que no hubo exceso de velocidad por parte de Diogo Jota. "La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me adelantaron, iban supertranquilos", señala Azevedo, que también sostiene que pasa por esa carretera todos los días: "He visto barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos".

José Aleixo Duarte es otro camionero portugués que fue testigo directo del accidente en la A-52, según CM. Duarte también asegura que fue adelantado por el futbolista apenas unos minutos antes del desenlace fatal y no había exceso de velocidad por su parte.

Diogo Jota conducía la noche del accidente mortal

Como señaló el diario El Mundo, el incendio que se produjo durante el accidente complicó mucho las labores de las autoridades para realizar su informe pericial y Jota y su hermano solo pudieron ser identificados por sus pertenencias personales. Los agentes pudieron averiguar quién era cada uno de ellos gracias a los familiares de Diogo Jota.

En el informe, también hablan del asfalto y la trazada del Lamborghini. Así, la marca en la vía tenía una longitud de unos 50 metros, lo que permitió a los agentes detallar la trayectoria del vehículo.