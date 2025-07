Las declaraciones de Santos Cerdán desde la cárcel: "La relación con Sánchez ha sido de trabajo, continua y muy intensa"

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado, ha roto su silencio desde la cárcel de Soto del Real, donde permanece en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio por orden del Tribunal Supremo. Cerdán está siendo investigado por su presunta implicación en una trama de comisiones ilegales relacionadas con contratos de obras públicas del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. En declaraciones recogidas por El País, el exdirigente socialista se muestra, a través de suis abogados, indignado por su ingreso en prisión y sostiene que no existen pruebas suficientes en su contra.

"Todo está en mi declaración de bienes"

Cerdán, señalado como una de las piezas clave del caso que ha salpicado al PSOE y que gira en torno al entorno de Ábalos y su exasesor Koldo García, afirma que su patrimonio es completamente legal y transparente. "Todo lo que tengo está en mi declaración de bienes del Congreso", asegura. Defiende que no ha percibido ni un solo euro de forma ilícita y que lleva un estilo de vida austero. De hecho, según su entorno, residía en Madrid en un piso de alquiler, compartió vivienda antes de trasladar a su familia a la capital y pasó las vacaciones del año pasado en una piscina municipal de su localidad natal en Navarra.

El exdiputado considera que está siendo tratado de forma especialmente dura a pesar de que, a su juicio, es el investigado contra el que hay menos pruebas. Acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de basar su acusación en conjeturas, ya que no se ha hallado ningún rastro de dinero que lo vincule directamente con las mordidas investigadas. "Como no encuentran el dinero, me meten en la cárcel para ver si aparece", critica en sus declaraciones enviadas a través de sus abogados.

Respecto a los pinchazos telefónicos analizados por los investigadores, en los que se le escucha advertir a Ábalos y a García que hablen bajo cuando tratan asuntos económicos, Cerdán lo atribuye a un malentendido y niega haber mantenido conversaciones relacionadas con sobornos o corrupción. También rechaza de forma tajante haber dirigido o participado en una trama de captación de comisiones: "No soy jefe de nadie, y mucho menos de Koldo García", subraya.

Su relación con Sánchez

Sobre su relación con Pedro Sánchez, Cerdán la describe como estrictamente profesional: "Ha sido de trabajo continuo y muy intensa", afirma. Reitera que decidió abandonar voluntariamente su cargo político tras conocerse el informe de la UCO para defender su inocencia sin comprometer al partido. Asimismo, sostiene que el presidente del Gobierno desconocía los supuestos manejos de Ábalos y su entorno.

"Nunca nadie ha intentado comprar mi voluntad"

El exnúmero tres del PSOE insiste en su inocencia y rechaza cualquier vínculo con empresas adjudicatarias de contratos públicos. Aunque reconoce que conocía a algunos empresarios ahora imputados, como Antxon Alonso o Fernando Merino (de Acciona), niega haber mantenido con ellos reuniones vinculadas a adjudicaciones. "Nunca nadie ha intentado comprar mi voluntad. Soy una persona íntegra", concluye.