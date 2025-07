Nacho Cardero sobre los supuestos negocios con las saunas "No se puede achacar a Pedro Sánchez cuestiones que haga el suegro"

La tertulia de Más de Uno de este jueves ha abordado la línea que traspasó este martes Alberto Núñez Feijóo, al acusar a Pedro Sánchez de beneficiarse de la prostitución, en relación con las saunas de las que su suegro era dueño en Madrid.

A ese respecto, Nacho Cardero, ha comenzado indicando que no se le puede achacar a Pedro Sánchez, actuaciones que haga su suegro u otros familiares, "a mí me cuesta". Ha afirmado que sí que se le tiene que señalar en aquellas decisiones que toma directamente él pero que "es difícil achacarle al presidente del Gobierno temas que no están directamente relacionados con él".

Una atmósfera misógina que rodea a Pedro Sánchez

No obstante, el director de El Confidencial ha señalado que hay que prestar atención al entorno del presidente del Gobierno, "empezamos a tener cierta perspectiva de lo que ha pasado en este país durante estos años". En particular, ha destacado el discurso misógino y machista del entorno más próximo a Pedro Sánchez, que se suma a unas primarias fraudulentas.

Para Cadero componen "una atmósfera, en la que se ha desarrollado la carrera política de Pedro Sánchez, en la que el tema de tener un suegro propietario de saunas no es valadí". "Este club del que te has rodeado tiene un modus operandi o modus vivendi que ha podido condicionar tu acción de Gobierno en los próximos años" ha sentenciado.

Por otro lado, ha recordado que estas saunas aparecen por primera en los audios de Villarejo que recuperaron las cloacas de Ferraz para tratar de golpear contra la 'máquina del fango' como denominaba Sánchez, y a la policía patriótica en un momento de gran debilidad para el Ejecutivo durante los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno.