Alsina explica por qué Feijóo decidió hablar de los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez: "Le costó dar el paso"

El director de Más de Uno, Carlos Alsina, ha repasado la comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en la que dio cuenta de la corrupción que asola su partido. De hecho, se ha centrado en la réplica de Feijóo en la que le acusa de ser "partícipe a título lucrativo de la prostitución", en alusión a los negocios del suegro del presidente, Sabiniano Gómez. "Le costó dar el paso, pero lo hizo con pleno convencimiento de que era verdadlo que estaba diciendo", ha asegurado Alsina.

Para realizar esta afirmación, el presentador se ha basado en la crónica que ha publicado Daniel Ramírez García-Mina en el diario 'El Español', en la que se certifica que Feijóo "había pedido los papeles que demostrasen que estaba el suegro detrásde la compra del piso que habitaron Sánchez y Begoña Gómez". En dicha crónica, se acredita que "el piso donde vivió el matrimonio, la entrada o el piso, no lo sé, lo pagó Sabiniano Gómez".

Asimismo, el periodista ha apuntado que Feijóo "no quiso entrar en este asunto hasta saber que no incurriría en una posverdad si deslizaba este asunto de la prostitución". No obstante, ha agregado el argumento del PP para considerar como "legítimo" el utilizar esta información: "Si a Díaz Ayuso se le acusa de vivir en un piso pagado con fraude fiscal, por qué no se le va a acusar a Sánchez de vivir en un piso pagado con el dinero de la prostitución".