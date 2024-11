Monólogo de Alsina: "Chiva, tres semanas después"

Veintiún días se cumplen hoy. Tres semanas del maldito día, aquel de la riada. Todos estos días hemos escuchado a los damnificados repetir -o repetirnos- un mismo mensaje: no nos olvidéis. Y en ese empeño estamos. En el de no olvidar, no pasar página hasta que no vuelva a estar todo limpio de lodo, todo -de nuevo- funcionando; hasta que no haya quedado todo aclarado, asumidos los errores, aprendidas las lecciones y establecidas las responsabilidades.

Rehacer Valencia

La prioridad es rehacer Valencia, arreglar las calles, arreglar las casas, arreglar la línea de cercanías; y encontrar a los once desaparecidos que aún quedan, y acompañar en su duelo a las familias de los fallecidos; y facilitar el regreso a la actividad de los negocios, los comercios y los polígonos.

Este programa ya se emitió desde Paiporta, desde Benetúser, Alfafar, Castellar, estuvimos en Catarroja. Teníamos pendiente pisar las calles de Chiva y eso venimos haciendo desde las siete de la mañana.

Vamos a seguir en Chiva toda la mañana escuchando a los vecinos, los afectados, y contándoles todo lo que suceda hoy en este municipio.

Remodelación de gobierno de Mazón

El presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón, sigue con su extraña táctica de anunciar una remodelación de su gobierno y desvelarla, de manera dosificada, en los días siguientes. Como poco es inusual una crisis de gobierno por fascículos, pero todo aquí está siendo muy poco usual.

Ayer comunicó -poca sorpresa- el relevo de la consejera de Industria, culpable de haber dicho aquello de que los familiares de los muertos no acudieran a la Feria de Valencia porque no se les iba a permitir estar. Ignoro si el hecho de que la señora Montes haya sido relevada por la señora Cano reconforta mucho, poco o nada a los habitantes de la comunidad autónoma.

Tres semanas después, lo cierto es que la consejera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, sigue en el cargo. Sí, Mazón también, pero sobre eso había poca duda porque nunca dio la menor señal el presidente de estar planteándose la renuncia.

Feijóo terminó ayer de levantar un dique entre Mazón y él. Levantó una pared de sacos terreros en Génova, 13 e intentó situarse a medio camino entre el gobierno valenciano y el gobierno central. Instando a ambos a reconocer los errores, dar la cara y asumir responsabilidades.

Dices: equidistante Feijóo. En realidad, no. Porque del gobierno central dice que Teresa Ribera no puede ejercer de comisaria europea después de lo que ha pasado, pero del gobierno valenciano no se le ha escuchado reclamar cabeza alguna.

Mazón va a hacer lo que le parezca oportuno. Que casi nunca es lo que le conviene a Feijóo

Para qué, si Mazón va a hacer lo que le parezca oportuno. Que casi nunca es lo que le conviene a Feijóo.

Compromís dio ayer un paso coherente. Si todos los grupos de la oposición coinciden en que el presidente autonómico no debería seguir, el instrumento se llama moción de censura. No porque vayan a ganarla, que saben que no la ganarían, porque habría que elegir presidente alternativo (y no parece que Vox y el PSOE vayan a querer nombrar al mismo), pero sí para argumentarla: si hay razones para censurar, se censura, aunque se pierda. Eso piensa Compromís, pero no lo piensa el PSOE, que anda mirando de reojo a su socio por el temor a que sea él quien más beneficio electoral obtenga de las negliencias de los dos gobiernos, el del PP y el del PSOE.

Descoloca escuchar a una ministra, de nombre Diana Morant, exigirle al presidente de un partido, Feijóo, que destituya a un presidente autonómico, Mazón. Ocurre, ministra, que la coalición PP-Vox ya se rompió y, sobre todo, que Feijóo no es quién para destituir a un presidente autonómico. Solo puede destituirle el parlamento que lo invistió. Por eso es coherente la posición de Compromís y es un despropósito la posición del PSOE valenciano.

Y a todo eso, Bruselas. La Comisión Europea, que no termina de nacer porque los seis vicepresidentes, seis, no tienen asegurado el apoyo de la mayoría de eurodiputados. El PP español la ha puesto la proa a Teresa Ribera y ha conseguido embarcar al PP europeo. Pero aún más llamativo que eso es que ahora sea Sánchez quien, para atraerse el voto de los conservadores para Ribera, haya ofrecido apoyar al vicepresidente que presenta Giorgia Meloni, querida Giorgia. Es decir, que la convicción con que el PSOE predicaba el cordón sanitario a la ultraderecha en Europa y el veto a las Melonis ylos Orban se ha quedado en nada ahora que quien peligra es Ribera.

¿Cómo era aquello que mitineaba la propia vicepresidenta en campaña electoral?

No pasarán. Pues ahora es Sánchez quien los invita a pasar para salvar a la soldado Ribera y ganarle el pulso a Feijóo. Ganar el pulso a costa de sacrificar los principios. Perdón, cambiar de opinión, que es como se conoce en la Moncloa a defender lo contrario de lo que hasta ayer se defendía. El progresismo, según Sánchez, era esto.