Marta García Aller, sobre el regreso de Camps: "Lo último que necesita es el PP valenciano de los años de los escándalos"

La periodista Marta García Aller ha analizado en Más de Uno el anuncio que ha realizado el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, quien ha manifestado su intención de presentarse a las elecciones del PP de la Comunidad Valenciana. "Lo último que necesita (Feijóo) es el PP valenciano de los años de los escándalos", ha señalado García Aller, y es que el líder de la oposición quiere "abanderar la causa de la lucha contra la corrupción" y "marcar distancias con los escándalos que pudiera haber tenido su partido en el pasado", para que "los que más se vean y se critiquen sean los que tiene Sánchez ahora".

La periodista ha hecho alusión al acto que se celebró el pasado miércoles en el Palau Alameda de Valencia, al que no asistieron ni Alfonso Rus, ni Carlos Fabra, "dos de sus apoyos más conocidos y que sí fueron condenados por corrupción". García Aller ha indicado que no fueron "para no hacer un feo en las crónicas" y no tanto por "lealtad", palabra que repitió Camps en varias ocasiones.

"Es verdad que fue absuelto el señor Camps, pero también es verdad que representa un Partido Popular de la Comunidad Valenciana de los años más corruptos que se recuerdan en la región", ha recordado la periodista al tiempo que ha resaltado que "da apuro, a veces, qué pequeños son los mundos de los partidos políticos, que hablan mucho de regeneración, pero luego miras sus militancias y sus cargos y la verdad es que lo que se ve es más endogamia que otra cosa".