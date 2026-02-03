Aviso del Ministerio de Trabajo ante la alerta roja: "Puedes reducir o modificar tu jornada. Dispones de permisos retribuidos"

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha recordado que los trabajadores tienen derecho a reducir o modificar su jornada laboral cuando se activa un aviso naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos. Además, la normativa contempla hasta cuatro días de permisos retribuidos en caso de imposibilidad de acudir al puesto de trabajo mientras persistan las circunstancias de riesgo.

El aviso llega en pleno episodio de lluvias intensas provocado por la borrasca Leonardo, cuyos efectos ya se dejan sentir en buena parte de la Península y especialmente en Andalucía, donde varias zonas se encuentran bajo alerta roja por precipitaciones muy elevadas. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz insisten en que la prioridad debe ser la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Derecho recogido en Real Decreto

A través de sus redes sociales, el Ministerio ha subrayado que, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite avisos de nivel naranja o rojo, los empleados pueden adaptar su jornada laboral, ya sea reduciendo horas o modificando horarios. Además, recuerdan que existen cuatro días de permisos retribuidos si no es posible desplazarse al trabajo hasta que desaparezca la situación de riesgo.

Esta posibilidad está recogida en el Real Decreto-ley 4/2023, que establece que, ante alertas meteorológicas graves, las empresas están obligadas a adaptar las condiciones de trabajo si las medidas preventivas habituales no garantizan la protección de los empleados. El texto legal señala que debe contemplarse la reducción o modificación de la jornada prevista siempre que exista riesgo para la salud.

Yolanda Díaz incidió en ello tras la DANA

Tras la DANA de octubre de 2024, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya insistió públicamente en este derecho. En un mensaje difundido entonces, recordó que "ante avisos de alerta roja se puede no acudir al puesto de trabajo si hay riesgo para la salud de los trabajadores" y recalcó que "las empresas deberán adoptar todas las medidas para proteger la vida de los trabajadores".

La norma dice que el trabajador debe quedar totalmente protegido y la empresa no puede recriminar la ausencia ni adoptar medidas que perjudiquen su situación laboral. La responsabilidad de garantizar la seguridad recae en el empleador, que debe priorizar la protección de la vida y la integridad física.

El recordatorio del Ministerio coincide con un contexto de máxima preocupación en Andalucía. La Junta ha elevado a nivel 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones y ha adoptado medidas como la suspensión de las clases presenciales en colegios e institutos (salvo en Almería) y el cierre de universidades como la de Cádiz. También se ha cancelado la actividad en centros de día para personas mayores y con discapacidad, y se recomienda evitar actividades deportivas al aire libre.

Además, se han producido desalojos preventivos en municipios como Ronda o Jimena de la Frontera, rescates por crecidas de ríos en Cádiz y cortes de carreteras en varias provincias.