El Gobierno detalla cómo queda la subida de las pensiones en 2026: estas son todas las cuantías

El culebrón de las pensiones en 2026 parece toca a su fin. Después del 'no' del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus que incluía la revalorización de las prestaciones, entre otras medidas del Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto solo con las pensiones que garantiza que salga adelante en la Cámara Baja.

El principal escollo hasta el momento, repetido por el Gobierno como en 2025, era incluir otras medidas que no aceptaban las otras formaciones políticas, por lo que el incremento de las pensiones se quedaba en un limbo y los pensionistas se encontraban con la duda de si recibirían dicha subida en las nóminas de febrero. Con un decreto únicamente dedicado a las prestaciones, los partidos darán su 'sí' para que el Congreso dé luz verde a este decreto y los pensionistas sigan percibiendo ese incremento.

Así lo ha confirmado Elma Saiz en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno ha comentado que la subida, que ya fue efectiva en el mes de enero, seguirá vigente durante todo 2026: "Aprobamos de nuevo esta revalorización de las pensiones, blindando así el poder adquisitivo de los pensionistas".

Así quedan las pensiones en 2026

Como ha recordado la portavoz del Ejecutivo, la subida pactada es del 2,7%, lo que supone 50 euros al mes de media para cada pensionista. No obstante, todo depende del tipo de prestación: así, la pensión media del sistema pasa a ser de 1.552,30 euros mensuales, mientras que las máximas se mueven en los 3.355,85 euros.

Estas son las cuantías de las prestaciones, dependiendo de si son contributivas o no contributivas.

Pensiones contributivas

Menos de 65 años con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).

1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año). Menos de 65 años sin cónyuge: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros/año).

875,78 euros/mes (12.261,70 euros/año). Menos de 65 años con cónyuge no a cargo : 827,86 euros/mes (11.590,72 euros/año).

: 827,86 euros/mes (11.590,72 euros/año). 65 años o más con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).

1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año). 65 años o más sin cónyuge : 936,20 euros/mes (13.106,8 euros/año).

: 936,20 euros/mes (13.106,8 euros/año). 65 años con cónyuge no a cargo : 888,7 euros/mes (12.441,5 euros/año).

: 888,7 euros/mes (12.441,5 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge a cargo: 1.884,11 euros/mes (26.377,51 euros/año).

1.884,11 euros/mes (26.377,51 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez sin cónyuge: 1.404,34 euros/mes (19.659,35 euros/año).

1.404,34 euros/mes (19.659,35 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge no a cargo : 1.333,01 euros/mes (18.662,30 euros/año).

: 1.333,01 euros/mes (18.662,30 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y cónyuge a su cargo : 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).

: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y sin cónyuge : 936,22 euros/mes (13.107,38 euros/año).

: 936,22 euros/mes (13.107,38 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y con cónyuge no a cargo: 888,68 euros/mes (12.441,63 euros/año).

888,68 euros/mes (12.441,63 euros/año). Viudedad con cargas familiares : 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).

: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año). Viudedad para mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65% : 936,21 euros/mes (13.106,96 euros/año).

: 936,21 euros/mes (13.106,96 euros/año). Viudedad para personas de entre 60 y 64 años : 875,78 euros/mes (12.261,70 euros /año).

: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros /año). Viudedad para menores de 60 años sin cargas familiares: 709,32 euros/mes (9.930,70 euros/año).

709,32 euros/mes (9.930,70 euros/año). Orfandad si es un único beneficiario : 849,92 euros/mes (11.898,90 euros/año).

: 849,92 euros/mes (11.898,90 euros/año). Orfandad si son varios beneficiarios : 1.433,11 euros/mes (20.058,00 euros/año).

: 1.433,11 euros/mes (20.058,00 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares por beneficiario : 286,41 euros/mes (4.009,70 euros/año).

: 286,41 euros/mes (4.009,70 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares si solo hay un beneficiario y tiene 65 años : 691,68 euros/mes (9.683,40 euros/año).

: 691,68 euros/mes (9.683,40 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares si el único beneficiario tiene menos de 65 años: 651,83 euros/mes (9.125,90 euros/año).

Pensiones no contributivas

Son las que más van a subir en 2026, un 11,34% con respecto a este año. A este grupo pertenecen las de invalidez y de jubilación.