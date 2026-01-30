Así quedará el salario mínimo, tras el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos: 37 euros más al mes

Durante la jornada de ayer, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y los representantes de los sindicatos CCOO y UGT, alcanzaron un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

CEOE y Cepyme han expresado su rechazo al considerar el acuerdo "una trampa", detallando que ha ignorado el Estatuto de los Trabajadores, llevando a un incremento potencial de costos para las empresas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, comentó que no habían podido "incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social". Además, añadió que habían "buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible".

Subida desde 2018

Desde el año 2018, el Gobierno ha emprendido diversas subidas de salario para pasar de los 753,9 euros al mes a los 1221 euros que quedan fijados tras el acuerdo de ayer, lo que supone un incremento del 65,9% en apenas ocho años. Esta subida de salario se verá reflejada en la nómina mensual en 37 euros más al mes que en 2025, lo que equivale a unos 518 euros más al año. Este acuerdo beneficiará a 2,5 millones de trabajadores y trabajadores, como informa Pérez Rey.

La ministra ha expresado este viernes su satisfacción por la subida del SMI, el cual "ya no es de subsistencia". Ha recalcado que han "sacado de la pobreza laboral a mucha gente trabajadora", logrando el objetivo de que el SMI llegase al 60 % de la media salarial, como establece la Carta Social Europea. Respecto a la no participación de CEOE y Cepyme, comenta que "hemos negociado desde octubre. Incluso pudiendo subir un poco menos el SMI, es decir, ganando más las empresas. Y aun así la patronal española no quiso el acuerdo. Por tanto, hoy quien pierde son las empresas españolas".