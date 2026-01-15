La tabla definitiva de las pensiones no contributivas en 2026

Las pensiones no contributivas, destinadas a las personas en situación de necesidad, han subido un 11,34%, tal y como confirmó el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social. Dentro de esta modalidad se encuentran las pensiones no contributivas de incapacidad y las pensiones no contributivas de jubilación. En ambos casos, la cuantía mensual ha pasado de 564 euros a 628,8 euros.

Tal y como ha anunciado el Ministerio en su web, esta revalorización de las pensiones no contributivas se corresponde con la aplicación del porcentaje de revalorización general del 2,7% y del incremento adicional previsto para 2026 en la disposición adicional 53 de la Ley General de la Seguridad Social para reducir en el año 2026 un 50% la brecha respecto al 0,75 del umbral de la pobreza.

Pensiones no contributivas de incapacidad

Toda persona con un grado de discapacidad superior al 65% recibe una pensión no contributiva. La cuantía correspondiente se abona en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año. Además, las personas con un 75% o más de discapacidad que acrediten la necesidad de una persona para ayudarla recibirán un complemento del 50%.

Así las cosas, las cuantías quedan de la siguiente manera:

Máxima : 628,80 euros / mes (8.803,20 euros / año)

: 628,80 euros / mes (8.803,20 euros / año) Mínima : 157,30 euros / mes (2.200 euros / año)

: 157,30 euros / mes (2.200 euros / año) Íntegra más el incremento del 50%: 943,20 euros /m es (13.204 euros / año)

En el caso de que dentro de una misma familia haya más de un beneficiario de la pensión no contributiva, la cuantía íntegra para cada uno queda así:

Dos beneficiarios : 534,48 euros / mes (7.482,72 / año)

: 534,48 euros / mes (7.482,72 / año) Tres beneficiarios: 503,04 euros / mes (7.042,56 euros / año)

Pensión no contributiva de jubilación

Para recibir esta cuantía hay que cumplir una serie de requisitos, como tener más de 65 años, vivir en territorio español y haberlo hecho entre los 16 años y los 65 (los dos últimos deberán de haber sido consecutivos) y carecer de rentas o ingresos suficientes.

Las cuantías, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extra, quedan de la siguiente manera:

Íntegra : 628,80 euros / mes (8.803,20 euros / año)

: 628,80 euros / mes (8.803,20 euros / año) Mínima del 25%: 157,20 euros / mes (2.200,80 euros / año)

En el caso de que dentro de una familia haya más de un beneficiario de pensión dentro de la unidad familiar se suma el 70% de los 8.803,20 euros tantas veces como número de beneficiarios menos uno haya en la unidad económica familiar. Teniendo esto en cuenta, las cuantías quedan de esta manera: