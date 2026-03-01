Quién era el ayatolá Jameneí, el líder supremo de Irán que ha muerto tras los ataques de Estados Unidos e Israel

La televisión pública de Irán ha confirmado la muerte del ayatolá Jameneí tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo había avanzado en un mensaje en su red social Truth. "Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", sentenció.

Aunque Estados Unidos e Israel han justificado los ataques a Irán con el pretexto de acabar con el plan nuclear iraní, Trump fue más allá e hizo un llamamiento al pueblo iraní. "La hora de vuestra libertad está al alcance de vuestras manos. (...) Cuando hayamos terminado, tomad el Gobierno. Será vuestro para que os hagáis con él".

Ascendió al poder en 1981

Jameneí nació el 17 de julio en 1939 en Mashad (Irán) y era el segundo de una familia de ocho hijos. Obtuvo el título de clérigo a los 11 años y era contrario al Sha Reza Pahlavi, el monarca que fue derrocado por la Revolución Islámica de 1979. Un año después fue nombrado por el ayatolá Jomeini como líder de la oración de los viernes y en 1981 fue elegido presidente. Ya en 1989 fue elegido el sucesor de Jomeini, que había muerto con 86 años.

Sin embargo, a punto estuvo de morir sin poder ascender el poder, ya que en 1981 fue víctima de un intento de asesinato. Durante una de sus conferencias, un grupo opositor colocó una bomba y le provocó la pérdida de movilidad del brazo derecho. Aun así, estuvo varios meses en el frente de batalla durante la invasión de Irak -meses antes de las elecciones que le convirtieron en presidente-.

Su enemistad con Estados Unidos

La guerra con Irak provocó que Jameneí desconfiara de Estados Unidos, que había mostrado su apoyo a Irak. Previamente, las tensiones con el país americano habían aumentado, ya que la Revolución iraní se produjo como consecuencia de que EEUU hubiera dado asilo al derrocado Sha Reza Pahlavi.

Tras esto, EEUU e Irán rompieron relaciones y durante los años siguientes, hubo momentos de guerra indirecta, sanciones contra el petróleo y el sector energético iraní y breves acercamientos, pero nunca una relación normal. Además, Estados Unidos empezó a acusar a Irán de apoyar a grupos terroristas como Hezbolá y Hamás.

El programa nuclear

El punto culmen llegó cuando el entonces presidente George Bush calificó a Irán, Irak y Corea del Norte como "eje del mal" y acusó a Irán de poseer armas de destrucción masiva. Jamenei, sin embargo, siempre ha asegurado que su país usaba la energía nuclear con objetivos pacíficos, e incluso emitió en 2003 una fatua (ley islámica) en contra de su desarrollo.

Sin embargo, desde Occidente aumentaron las sospechas e impusieron sanciones contra Irán, que empobrecieron mucho el país. En 2015, Jamenéi firmó un documento junto con China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos para limitar el enriquecimiento de uranio iraní. Un acuerdo que rompió EEUU durante el primer mandato de Trump.

En 2019. Trump anunció nuevas medidas contra Irán, como venganza por el derribo de un dron estadounidense, lo que provocó que en enero de 2020, en la primera oración de los viernes que dirigió Jameneí en ocho años, llamara a los funcionarios estadounidenses "payasos estadounidenses".

Los muertos por covid, la guerra de los 12 días y la revuelta de enero de 2026

Con la llegada de la covid-19, Jameneí prohibió la importación de vacunas desde Estados Unidos y Gran Bretaña al considerarlas poco fiables. Una investigación de la BBC descubrió en 2022 que la pandemia mató a 300.000 personas en Irán, más del doble de la cifra oficial.

Con el estallido de la guerra de Ucrania, Jameneí acusó a Estados Unidos de provocarla y comparó el gobierno estadounidense con un "régimen tipo mafia". El ayatolá desapareció de la vida pública durante un tiempo, hasta que apareció nuevamente tras el estallido de la guerra de los 12 días con Israel en julio de 2025. Supuestamente pasó los días escondido en un búnker.

Represión, torturas y miles de muertes

El último conflicto interno al que ha tenido que hacer frente fueron las protestas y disturbios que se sucedieron en el país durante dos semanas en enero de 2026. Irán estuvo incomunicado durante ese tiempo, sin internet, ni llamadas, y murieron miles de ciudadanos. A su juicio, fue culpa de Donald Trump por por "alentar abiertamente" a los iraníes a cambio de "apoyo militar".

En ningún momento Jameneí hizo referencia a las fuerzas de represión que han caracterizado su mandato y con las que ha reprimido las protestas y revueltas que se han sucedido en el país con el paso de los años. Por ejemplo, en 1999 reprimió las protestas estudiantiles y las mujeres que no se ponían el hiyab como protesta eran torturadas y confinadas.

En 2022 murió Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años arrestada por no llevar el hiyab. Estaba bajo custodia policial y las revueltas posteriores ocasionaron 400 muertes, según la agencia iraní de derechos humanos con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA).