Trabajo pacta solo con los sindicatos subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un preacuerdo con UGT y CCOO, al que no se han sumado las patronales

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión de la mesa.

"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha subrayado Pérez Rey.

El 'número dos' de Trabajo ha afirmado además que el Ministerio de Trabajo ha asumido también el compromiso y "va a llevar adelante" una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos.

"No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", ha insistido Pérez Rey.

