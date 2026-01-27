¿Está la subida de las pensiones en peligro? Qué pasa si el decreto del Gobierno no sale adelante

Este martes 27 de enero es un día clave para la subida prevista de las pensiones para 2026. Los pensionistas, que ya han notado dicho incremento en sus nóminas recibidas estos últimos días de enero, podrían no ver reflejada la subida en la de febrero, puesto que el Congreso aún debe votar el decreto del Gobierno.

El Ejecutivo ha decidido repetir la jugada de pasados cursos, cuando mezclaba medidas de diversa índole en un decreto ómnibus que pretendía sacar adelante y se encontraba con el 'no' de otras formaciones políticas. Concretamente, sucedió el año pasado, también a estas alturas y con las pensiones como protagonistas.

Así, el Partido Popular ya dejó claro que votaría en contra de un decreto que incluye medidas con las que están en desacuerdo. Junts también ha dejado entrever su rechazo al mezclar las pensiones con otros ámbitos, ya que el decreto ómnibus incluye el denominado 'escudo social', esto es, prohibición de cortes de luz, gas y agua a familias vulnerables, otros incentivos para movilidad sostenible, medidas contra incendios forestales y la prórroga de bonificaciones en el transporte público, entre otras.

Qué pasa si cae el decreto del Gobierno con la subida de las pensiones

La insuficiencia parlamentaria del Gobierno provoca un escenario similar al del año pasado con las pensiones, aunque con la incertidumbre de que pueda darse un horizonte desconocido en nuestro país para las personas jubiladas. En primer lugar, cabe la posibilidad de que se apruebe el decreto y la subida de las prestaciones se vea reflejada tanto en febrero como el resto del año.

Pero, ¿qué ocurre si el decreto cae ante la falta de mayorías del Gobierno? No todo está perdido, puesto que el año pasado se dio un escenario similar, en el que el Congreso tumbó el decreto presentado por el Ejecutivo al incluir otras medidas que rechazaron otros partidos. Posteriormente, PSOE y Junts llegaron a otro acuerdo y el PP, que había votado 'no' en primera instancia, cambió su posición para ayudar a que saliese adelante y los pensionistas pudiesen ver reflejado el aumento de las prestaciones en 2025.

Esto abre la puerta a un voto negativo y que las formaciones políticas puedan alcanzar un acuerdo antes del abono de las pensiones en febrero. En este supuesto, no se vería afectada la nómina de los pensionistas. Cabe recordar que el Ejecutivo aprobó este decreto el pasado 23 de diciembre y que ahora, cuando quedan horas para la votación, no es posible separar las medidas del mismo, aunque sí sería posible modificar el texto con posterioridad.

La última posibilidad sería la más temida por los pensionistas, y es que el decreto salga rechazado este martes y las formaciones políticas no sean capaces de alcanzar un acuerdo posterior. En este caso, si el Gobierno no presenta una nueva propuesta que convenza a otros partidos antes de los pagos, los pensionistas no notarían el aumento en sus pensiones en el mes de febrero -se suele abonar los últimos días de mes- ni hasta que se produzca un acuerdo de desbloquea para esa situación.

Sea como sea, este martes es un día marcado en rojo para los pensionistas de nuestro país. Una jornada que marcará el devenir de las pensiones, que suben un 2,7% en el caso de las contributivas, mientras que las mínimas se incrementarían en más de un 7% y las no contributivas más de un 11%.

Las prestaciones medias del sistema pasarían a ser de 1.552,30 euros mensuales, 571 euros más que en 2025, y las máximas se mueven en los 3.355,85 euros.