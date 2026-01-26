Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF: cuándo entra en vigor y qué madrileños saldrán beneficiados

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que sí aplicará la rebaja de medio punto más del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con su entrada en vigor prevista para 2027; una medida que prometió en las elecciones autonómicas de 2023.

Así lo ha trasladado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, en el que ha especificado que se aplicará esta propuesta fiscal frente al gobierno de la "corrupción" de Pedro Sánchez que buscar "perjudicar" a la Comunidad de Madrid, que "funciona". La reducción de este medio punto se sumará a la bajada que se aplicó en 2022 y supondrán un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, según la administración autonómica.

Quiénes se beneficiarán de la nueva rebaja del IRPF en Madrid

La bajada de medio punto del IRPF beneficiará, según han indicado desde el Ejecutivo regional, a las rentas bajas y con menor poder adquisitivo: el 71% serán madrileños con sueldos por debajo de la media (35.000 euros brutos anuales), según las estimaciones del Gobierno autonómico. Por tanto, el tipo mínimo queda en el 8%, mientras que el máximo permanecerá en el 20%.

Han señalado que el ahorro fiscal que tendrán será de 635 euros en relación con un contribuyente medio de Cataluña o de 555 euros con respecto a uno de Castilla-La Mancha.

El Ejecutivo de Ayuso ha apuntado que esta rebaja del IRPF es "independiente de la aportación invariable que la Comunidad de Madrid hace a la caja común para el sostenimiento de los servicios públicos del resto de regiones españolas", por lo que se aplica sobre la parte tributaria cedida a las Administraciones autonómicas y que está recogida en la Constitución, que faculta a tener plena autonomía tanto en la gestión de su tramo autonómico del IRPF como en el resto de impuestos que el Estado tiene cedidos.

“Los madrileños se van a beneficiar de esta medida con la que queremos ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo", ha defendido la presidenta madrileña.

La propia Ayuso ha apuntado que llevaba esta medida en su programa electoral. Esta medida no ha estado recogida en los presupuestos regionales para 2026 porque, como defendió el pasado octubre la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, aún quedaba legislatura por delante para poder acometer la promesa de la presidenta madrileña.

En el desayuno informativo, Ayuso ha criticado la "financiación a los independentistas" con la que "están fabricando una nación", mientras dejan de aportar a fondo de solidaridad de toda España: "Luego los del dumpling somos nosotros", ha apuntado la presidenta madrileña.