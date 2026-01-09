La nueva propuesta de Hacienda a las comunidades: esta es la cantidad que planea ceder de IRPF y de IVA

El Ministerio de Hacienda propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50 % actual al 55 % y el 56,5 %, respectivamente, según adelanta 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes conocedoras del pacto entre el Gobierno y ERC.

Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará a los medios de comunicación la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La cesión de una mayor parte del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas incrementaría los recursos disponibles para financiar a las regiones en miles de millones de euros.

A modo de ejemplo, dado que en 2024 (último ejercicio cerrado) el IRPF recaudó 129.408 millones y el IVA, 90.541 millones, ese mayor porcentaje hubiera aportado en ese año 12.355 millones adicionales de financiación a las regiones: 6.470 millones de IRPF y 5.885 millones de IVA.

Ingresos en tiempo real

La propuesta que presentará este viernes Montero también dará a las comunidades autónomas la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Esto permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar dos años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas.

Montero tendrá ahora que presentar la propuesta de reforma a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que todavía no ha sido convocado, aunque serán las Cortes quienes tendrán que aprobar el proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó el jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "nadie pierde y todo el mundo gana" con la nueva propuesta, que, afirmó aportaría 4.700 millones de eros adicionales a Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.