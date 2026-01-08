Page advierte a Sánchez de las consecuencias para el PSOE tras el acuerdo con Junqueras: "Ha cruzado muchas líneas rojas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afeado al Gobierno que empezar el debate sobre financiación con una reunión en Moncloa con los independentistas "no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento", en relación al encuentro de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para abordar el futuro de la legislatura.

Sobre la cita, ha afirmado que "cuando se plantean las reuniones en clave de ultimátum o de apuesta, unos ganan y otros pierden", a preguntas de los medios tras la inauguración de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Villanueva de Alcardete (Toledo).

Respecto a la financiación, García-Page ha aventurado que "posiblemente" este viernes el Gobierno central quiera hacer una presentación del modelo, que no se ha negociado con las regiones, quienes no tienen "una información muy indiciaria", añadiendo que supone que el Ejecutivo central querrá que la negociación sea posterior.

En todo caso, ha confiado en que con este encuentro con Junqueras no se ceda por parte del Gobierno central en una financiación singular a Cataluña, al tiempo que ha afirmado que desde Castilla-La Mancha están "dispuestos a dialogar", porque el objetivo "es conseguir un buen modelo de financiación que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan en España".

"A ver si resulta que le cobramos más al que más tiene y menos al que menos tiene pero luego se distribuye por los territorios al revés. Se queda más el que más tiene. Tengo que volver a nacer yo para consentirlo", ha advertido.

Después de que el modelo de financiación lleve once años de retraso, García-Page ha abogado por que "tiene que haber mucho más volumen de dinero en juego", rechazando los privilegios que busquen algunos "por sistema", un aspecto del que estará muy vigilante. "Lo que quieren es todo lo que puedan para ellos, con la idea última de tener primero independencia económica y después independencia como país", ha afeado el presidente castellanomanchego.

El "mayor quebranto a la ideología del PSOE de toda su historia"

Remarcando que en estos años el PSOE "ha cruzado muchas líneas rojas", cruzar "la línea roja de la igualdad" significaría "literalmente el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia".

A este hilo, sobre si piensa que el debate sobre financiación puede seguir ahondando en la pérdida de votos para el PSOE en los próximos territorios donde hay elecciones, ha afirmado que es un aspecto "muy controvertido", que no ve "como el mejor debate para afrontar elecciones de carácter autonómico".

"Las diferencias entre unas autonomías y otras son palpables, son evidentes, son intereses a veces muy contradictorios y por tanto es un debate muy difícil de gestionar, muy difícil de gestionar", ha insistido.

En este punto, ha señalado que él pensaba que antes de presentar el modelo de financiación se iba a presentar un proyecto de presupuestos. "Me resulta verdaderamente increíble que estemos sin presupuesto del Estado y sin embargo se esté hablando de un modelo en el que yo creo que el propio Gobierno no confía en que salga adelante", ha rematado.