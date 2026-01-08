Pedro Sánchez y Oriol Junqueras alcanzan un acuerdo de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones más

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Así lo ha anunciado Junqueras en declaraciones a los medios tras la entrevista que ha mantenido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que "todo el mundo gana", en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria. También ha confirmado que su partido ha conseguido "más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas y para los autónomos".

"Estamos aquí para conseguir lo máximo para nuestro país y no renunciaremos a nada. Este es el papel de ERC: ganar más soberanía para Cataluña. Reforzamos el país en beneficio de la gente", ha añadido en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Todavía no se dan las condiciones para que haya Presupuestos

Por otro lado, el líder de ERC ha afirmado que, a pesar del acuerdo, todavía no se dan las condiciones para que haya unos Presupuestos Generales del Estado, aunque ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea "útil".

Junqueras ha señalado que para negociar un proyecto de presupuestos es necesaria la reforma del modelo de financiación y también del modelo de recaudación. A su juicio, si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos. Y sigue pendiente el compromiso de la recaudación del IRPF en Cataluña, ha recordado.

A pesar de insistir que "en estos momentos no se dan las condiciones para que haya presupuestos", ha querido dejar claro que ERC quiere que los haya y ha confiado en que el PSOE y otros partidos demuestren el mismo "compromiso" y la misma "voluntad".

Sobre la continuidad de la legislatura, ha estimado que la pregunta debería estar dirigida a Sánchez, pero ha señalado que para ERC es importante que siga en la medida en que sea "útil" para la sociedad y permita generar una riqueza compartida.