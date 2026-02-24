Carlos Cuerpo respalda el 'España va como nunca' de Pedro Sánchez, aunque admite: "No estamos donde queremos estar"

Carlos Alsina ha entrevistado este martes en Más de uno al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un contexto marcado por el nuevo giro arancelario del presidente estadounidense Donald Trump tras la decisión del Corte Suprema de Estados Unidos de tumbar los denominados aranceles "recíprocos".

Este martes 24 de febrero ha entrado en vigor un nuevo arancel global —del 10%, que en algunos casos eleva el gravamen efectivo hasta el 15%— como medida temporal adoptada por la Administración republicana después de que el alto tribunal invalidara por seis votos contra tres buena parte del esquema arancelario aprobado al amparo de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA). Trump anunció la medida el pasado viernes en la Casa Blanca, donde calificó de "ridícula" la resolución judicial.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa informó ese mismo día de que mantiene una coordinación "constante"con la Comisión Europea para evaluar las implicaciones jurídicas y comerciales tanto del fallo del Supremo como del nuevo paquete arancelario. Desde el departamento que dirige Cuerpo subrayan que "las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan estabilidad, certidumbre y previsibilidad" y defienden, junto al resto de Estados miembros, un marco comercial claro y basado en reglas.

De la etapa pre-Trump al nuevo escenario

"Justo hoy entra en vigor ese 10% que se suma al arancel previo fijado a principios de abril. A partir de las 0:00 horas en Estados Unidos", ha explicado el ministro. A su juicio, la decisión del Supremo "tira la base jurídica sobre la que se asentaba el acuerdo UE-EEUU", lo que abre un escenario de incertidumbre.

Cuerpo ha detallado que el impacto no es homogéneo: "Para algunos productos la situación es ligeramente más favorable y para otros, peor". Con el anterior acuerdo UE-EEUU el arancel medio se situaba en el 14,4%; ahora ronda el 12,6%. En cualquier caso, el Gobierno considera que se trata de una situación transitoria: estos aranceles solo pueden mantenerse 150 días sin pasar por el Congreso estadounidense y la Administración trabaja en alternativas.

El ministro ha repasado la secuencia: antes de la llegada de Trump se aplicaba el marco ordinario; posteriormente se impusieron aranceles “recíprocos” invocando poderes de emergencia que permiten actuar sin el aval del Congreso. El acuerdo con la UE fijaba un 15% que sustituía al esquema previo. El viernes, al decaer la base jurídica tras el fallo del Supremo, se regresaría en teoría a la situación anterior a abril. Sin embargo, Washington activó de inmediato un arancel adicional del 10%, con un límite temporal de 150 días y sin posibilidad de discriminar entre países.

En ese contexto, se están renegociando acuerdos bilaterales y se producen efectos redistributivos: algunos productos que soportaban gravámenes elevados podrían verse relativamente beneficiados por el recorte, mientras que otros empeoran su posición.

Cuerpo ha insistido en que el interés de España es regresar al marco previo a la instauración de los aranceles de abril y reducir barreras. Ha reconocido la incertidumbre derivada de los cambios constantes y ha subrayado el acompañamiento a las empresas. En ese sentido, ha destacado el apoyo del ICEX España Exportación e Inversiones y los instrumentos de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO): “Estamos encima y vamos a ayudar en lo que podamos”.

Un crecimiento por encima del 2% con retos pendientes

En el plano interno, Alsina ha señalado la desaceleración del crecimiento. Cuerpo ha defendido que "lo importante es que seguimos creciendo de manera continuada por encima del 2%", también en términos de crecimiento potencial a largo plazo. Ha subrayado que España encadena dos años como la economía avanzada que más crece y ha calificado el comportamiento reciente de “excepcional”.

Entre los factores que explican ese desempeño ha citado la aportación de la migración, la mejora de la productividad y el fortalecimiento del tejido empresarial, lo que —a su juicio— incrementa la capacidad de crecimiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.

No obstante, ha reconocido retos pendientes. Alsina ha mencionado la elevada tasa de paro juvenil y el problema de la vivienda. "Vamos a buen ritmo, pero aún no estamos donde queremos llegar", ha admitido el ministro. Ha añadido que los indicadores de riesgo de pobreza y de dificultad para llegar a fin de mes se sitúan en mínimos de la serie histórica.

Subida de los salarios por parte del sector privado

En materia salarial, Cuerpo ha defendido que se está rompiendo el "mito" de un país de pequeñas empresasincapaces de mejorar sueldos. El crecimiento empresarial, apoyado por instrumentos como los del ICO, estaría permitiendo aumentos salariales y mayor contratación. De hecho, ha señalado que la mitad del empleo creado se concentra en ramas de mayor salario.

Presupuestos para el primer semestre del año

Por último, en relación con la ausencia de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el ministro ha reiterado el compromiso de presentarlos en el primer trimestre. Alsina le ha recordado que el presidente del Gobierno ya había prometido hacerlo antes de final de año, un plazo que tampoco se cumplió.