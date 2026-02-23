Pánico en el aeropuerto, columnas de humo y coches quemados: las tremendas imágenes del caos en México tras la muerte de 'El Mencho'

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, resultó muerto en un enfrentamiento armados entre militares y miembros del grupo de narcotráfico. El objetivo de la operación pasaba por detener a 'El Mencho', aunque finalmente fue abatido, según la versión del Gobierno mexicano. EEUU prestó apoyo en el operativo, ya que era uno de los delincuentes más buscados por los dos países en un contexto de mucha tensión por el tráfico de fentanilo.

A raíz de la muerte de 'El Mencho', los narcos se movilizaron y provocaron el caos en calles de distintos puntos del país, con una oleada de violencia y bloqueos de carreteras que tuvo epicentro en Jalisco (oeste), donde se produjo el operativo que acabó con la vida del líder del Cártel.

Las imágenes del caos en las calles de México

Todo empezó en Jalisco, pero poco después los bloqueos viales y vehículos incendiados se comenzaron a ver en varios puntos del estado, como en Michoacán y Colima (oeste), donde se reportaron más coches atravesados en carreteras federales, mientras que en Guanajuato (centro) se han visto imágenes de negocios incendiados.

También se registraron incidentes en Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero, Chiapas y Quintana Roo (sur), según el reporte de autoridades. El aeropuerto de Guadalajara también ha vivido momentos de tensión, con las carreras de unos viajeros asustados tratando de huir de las llamas hasta los pisos superiores.

En Puerto Vallarta (Jalisco), las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales, mientras que el Aeropuerto de Guadalajara informó que mantiene operaciones normales bajo un fuerte resguardo de fuerzas federales.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el "código rojo" y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército. Además, anunció la suspensión temporal de eventos masivos, transporte público y de las clases presenciales el lunes 23, como medida preventiva por la violencia.

Las clases presenciales también han sido oficialmente suspendidas el lunes en los estados de Nayarit, Michoacán, Colima (oeste), Veracruz y algunas zonas de Oaxaca (sur).

Sheinbaum llama a la "calma" y EEUU se congratula de la muerte de El Mencho

Hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles por los bloqueos, aunque las autoridades mantienen el despliegue de seguridad ante posibles nuevas reacciones. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse "informados y en calma", tras el operativo que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro integrantes del CJNG muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.