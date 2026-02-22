La muerte del narco "El Mencho" en un operativo policial desata la violencia en México

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el narcotraficante más buscado de México y jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido abatido en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

En un operativo en la sierra del Estado de Jalisco, donde el narco ha campado a sus anchas desde hace décadas protegido por sus huestes criminales, las fuerzas de seguridad mexicanas han acabado con ´el cabeza´ de una de las organizaciones criminales más letales del país.

La caída del líder del Cártel de Jalisco no solo pone fin a la vida de uno de los criminales más peligrosos del continente, también cambia el tablero del narcotráfico en México, tras la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La respuesta inmediata del CJNG

La muerte de "El Mencho" ha desatado una ola de violencia coordinada por células del cártel. Narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos se registraron en Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. En Jalisco, el gobierno activó el "código rojo" para proteger a la población, mientras el gobernador Pablo Lemús coordina las acciones para restablecer la normalidad.

Las Embajadas de Estados Unidos y Canadá han emitido alertas de seguridad recomendando a sus ciudadanos permanecer en sus domicilios, mientras las autoridades federales despliegan operativos para contener la ola de violencia y vigilar cualquier pugna sucesoria dentro del CJNG. Hasta ahora, no se han reportado bajas adicionales entre las fuerzas federales, aunque los incidentes siguen en expansión.

Una vida marcada por el crimen

Desde su nacimiento en Michoacán, Oseguera construyó un imperio de violencia y poder que se extendió a más de diez estados y, según informes de inteligencia, incluso al extranjero.

Antes de ser temido como jefe del CJNG, "El Mencho" tuvo una vida marcada por el contacto con la ley y el delito. Arrestado en Estados Unidos por tráfico de heroína en 1992, trabajó como policía en Tomatlán y después, tejió alianzas con grupos como Los Cuinis y Los Torcidos, fundando finalmente su propio cártel. Bajo su mando, el CJNG se convirtió en un gigante del narcotráfico, conocido por su violencia extrema y su capacidad de fuego, así como por controlar rutas de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.