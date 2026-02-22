Julia Otero advierte del error de dar por hecho los logros conseguidos: "Ahí está Javier Milei y su reforma laboral"

Los derechos laborales siempre han sido muy difíciles de conseguir, pero con el paso de los años, poco a poco se han ido logrando avances. Es el caso de la jornada laboral de 8 horas diarias que se ratificó en el Convenio de Washington -sábados incluidos-, lo que hacía que trabajásemos 48 semanales. Julia Otero recuerda que ese derecho al descanso y a una jornada de trabajo razonable no fue un logro sencillo de alcanzar, y advierte de que no hay que dar por hecho que una vez alcanzado ese logro, siempre va a permanecer ahí.

"Ahí tienen a Javier Milei, el inexplicable presidente argentino, que acaba de hacer regresar a su país a principios del siglo XX con su reforma laboral que acepta 12 horas diarias de curro e incluso, el pago en especies, o sea, trabajar por la comida llegado el caso", explica.

Las claves de la reforma

Indemnizaciones por despido

Cálculo de las indemnizaciones : la reforma modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y quedan excluidos del cómputo el aguinaldo , las vacaciones , los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente.

: la reforma modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y quedan del cómputo el , las , los y que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente. Condenas judiciales : las empresas podrán abonar las condenas judiciales en cuotas : hasta seis pagos las grandes empresas y doce las Pymes.

: las empresas podrán abonar las condenas judiciales : hasta seis pagos las grandes empresas y doce las Pymes. Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se creará el FAL, que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos.

Vacaciones, bajas y horas extras

Vacaciones fraccionadas : las vacaciones se podrán fraccionar en períodos no inferiores a siete días y podrán ser rotativas. El trabajador tendrá al menos un período en temporada estival , en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años.

: las vacaciones se podrán fraccionar en períodos no inferiores a siete días y podrán ser rotativas. El trabajador , en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años. Accidente o enfermedad no laboral : si es ajeno al trabajo, el empleado recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo y seis meses si las tiene, cuando la razón de la baja se deba a un acto voluntario o acción de riesgo para su salud.

: si es ajeno al trabajo, el empleado recibirá el si no tiene personas a cargo y seis meses si las tiene, cuando la razón de la baja se deba a un acto voluntario o acción de riesgo para su salud. Accidente o enfermedad laboral : si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos .

: si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el . Enfermedades crónicas : las licencias en el caso de recaídas por enfermedades crónicas solo se renovarán si trascurren más de dos años entre episodios .

: las licencias en el caso de recaídas por enfermedades crónicas . Horas extra : la reforma crea un "banco de horas" , que habilita a compensar horas extra trabajadas con días libres o reducción de jornada , y el esquema de compensación de horas extras se podrá acordar entre el trabajador y el empleador.

: la reforma crea un , que habilita a , y el esquema de compensación de horas extras se podrá acordar entre el trabajador y el empleador. Jornada de hasta 12 horas: este sistema de horas extra abre la puerta a que la jornada laboral se pueda ampliar hasta las 12 horas.

Derecho a la huelga, representación sindical y convenios

La ley ampliará el listado de sectores considerados esenciales : no se podrá prestar menos del 75% del servicio en caso de huelga.

: no se podrá prestar del servicio en caso de huelga. La iniciativa modifica la Ley de Asociaciones Sindicales y establece que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador .

y establece que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados y . La nueva ley elimina el principio de que un convenio colectivo continúa vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo. De aprobarse, los convenios perderán vigencia al expirar el plazo, salvo en lo relativo a condiciones de trabajo.

La columna de Julia Otero

Tal día como hoy, 22 de febrero de hace casi un siglo, exactamente 97 años, España ratificó el convenio de Washington por el que la jornada laboral quedaba fijada entonces en 8 horas diarias, sábados incluidos. Es decir, 48 horas semanales. No fue un logro sencillo de alcanzar, ese derecho al descanso y a una jornada de trabajo razonable, costó sangre, sudor y lágrimas.

Que nadie piense que eso no tiene vuelta atrás. Ahí tienen a Javier Milei, el inexplicable presidente argentino, que acaba de hacer regresar a su país a principios del siglo XX con su reforma laboral. Reforma laboral que acepta 12 horas diarias de curro e incluso el pago en especies, o sea, trabajar por la comida llegado el caso. La motosierra no era una metáfora.

Analizar lo que pasa en el mundo es muy útil para tomar nota y prevenir lo que, cuando ocurre, ya no tiene remedio. Hablaremos en breve del Orden Mundial y las señales preocupantes que van llegando de distintos lugares.

