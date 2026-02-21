Julia Otero critica a la izquierda por no prohibir el burka por "libertad religiosa": "Ni una línea del Corán habla de encerrar a mujeres en cárceles de tela"

El Congreso de los Diputados rechazó esta semana la propuesta de Vox para prohibir el uso del burka en espacios públicos. La izquierda se manifestó en contra en bloque, mientras que el PP votó a favor, y Junts, también en contra justificándolo después en que presentarían su propia propuesta.

A lo largo del día se sucedieron las declaraciones de líderes de la izquierda justificando su decisión. Por ejemplo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apeló a la "libertad religiosa" y criticó que la propuesta de las "derechas españolas" vulneraba la Constitución Española:

"La propuesta de las derechas españolas hoy vulnera la Constitución Española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego, el Gobierno de España avanza", dijo.

Por su parte, el socialista Patxi López también decía: "Para algunos y algunas, llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa".

Mientras, Rufián decía esto en el acto junto a Emilio Delgado que tuvo lugar este miércoles: "El burka es una salvajada porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera".

¿Qué decían PSOE y Yolanda Díaz sobre el burka hace años?

Pero, ¿siempre han pensado así? Clara Jiménez Cruz asegura en Maldita Hemeroteca que la opinión de Yolanda Díaz parece que ha cambiado con el paso de los años. En 2022, cuando una noticia de El País hablaba sobre los talibán en Afganistán y la obligación que iban a imponer a las mujeres de cubrirse la cara y usar el burka, la vicepresidenta tuiteó lo siguiente: "La barbarie del régimen talibán se cifra en el trato denigrante que da a las mujeres".

Por su parte, el PSOE -que ahora vota en contra de prohibir el burka-, en 2010 empezó a hablar de una Ley de Libertad Religiosa. En ella, los socialistas apoyaban que el burka no pudiera utilizarse en espacios públicos. Entonces, el partido tuiteaba: "Seguiremos trabajando para eliminar el burka y el niqab, pero sin demagogias".

Entonces gobernaban y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, decía que la futura Ley de Libertad Religiosa limitaría el uso del burka en espacios públicos: "Al final lo tendrán que decidir las Cortes Generales, pero nosotros creemos que hay elementos, como el burka, que son difícilmente compatibles con la dignidad del ser humano y con elementos fundamentales en los espacios públicos, como es la identificación".

De hecho, Leire Pajín también llegó a afirmar ese mismo año que el PSOE trabajaría para "conseguir la erradicación del uso del burka y del niqab en nuestro país, en la vida pública y también en la privada".

La crítica de Julia Otero

Viendo la maldita hemeroteca de la izquierda en relación con la prohibición del burka, la presentadora de Julia en la onda se ha mostrado tajante y ha criticado que la izquierda apele a la "libertad religiosa" para defender el uso del burka.

"Otro dilema que se le plantea a la izquierda. El burka no sólo no tiene nada que ver con la libertad, sino que es su negación de la libertad. Ni una sola línea del Corán habla de encerrar a las mujeres en cárceles de tela, hacerlas invisibles y borrarles su identidad. El burka sólo es un signo externo de sumisión y dominio. Nadie puede defender en España para las mujeres inmigrantes esa situación de humillación y machismo que supone el burka. No hace falta comprarle el marco a Vox, al que ya sabemos que poco importan en general las mujeres. Lo que no puede responderse a su propuesta es con el cuento de la libertad religiosa. Por ahí no pasamos. Ahí, una parte de la izquierda pierde el norte, la razón y votantes, claro", ha dicho.