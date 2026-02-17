El Congreso tumba la propuesta de Vox para prohibir el burka pese al apoyo de PP y UPN

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del nicab y el burka en el espacio público, a pesar de que la iniciativa contó con el respaldo del PP y UPN.

La propuesta no ha superado la votación al obtener 177 votos en contra —PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís— frente a 170 votos a favor, correspondientes a Vox, PP y UPN. Además, se ha registrado una abstención.

El debate ha evidenciado la división en la Cámara sobre una iniciativa que Vox defendía como una medida en favor de la dignidad y la seguridad de las mujeres, mientras que la mayoría de grupos la han tachado de racista y xenófoba.

Choque frontal en el hemiciclo

La diputada del PSOE Andrea Fernández calificó la propuesta de "inasumible" en una "democracia sana" y sostuvo que no se trata de defender los derechos de las mujeres, sino de "desplegar su islamofobia". A su juicio, el texto está "lleno de hostilidad, provocación e ignorancia".

Fernández afirmó que "todo atuendo destinado a ocultar la identidad de las mujeres por el simple hecho de serlo parte de lógicas machistas, y esto incluye al nicab y el burka", algo que consideró "rechazable" y sobre lo que cabe un debate "serio". No obstante, advirtió a Vox de que esa premisa "no abre la puerta a su racismo, a la xenofobia ni al supremacismo que plantean hoy aquí".

En la misma línea, la diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño ironizó con que la proposición podría titularse "entre la risa y la vergüenza" y aseguró que "quienes niegan la violencia machista no pueden venir a dar lecciones sobre dignidad o seguridad de las mujeres". A su juicio, la iniciativa "no nace del feminismo", sino "del racismo", y reprochó al PP actuar como "la marca blanca de Vox".

"Racista y machista"

Desde ERC, Pilar Vallugera sostuvo que a Vox le "da igual" si las mujeres llevan "un velo o un gorro de nazareno", y que lo que busca es alimentar el relato de "los malos islamistas que nos han venido a conquistar". También criticó la posición de Junts y afirmó que el lema "ni burka ni Vox" puede ser "ocurrente", pero que si termina siendo "no burka", "es también Vox".

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, apostó por abrir un debate sobre la regulación de prendas que cubran totalmente el rostro en espacios públicos, pero rechazó hacerlo "desde lo que se propone en esta iniciativa" y planteó abordarlo a través de una subcomisión parlamentaria.

Por parte de Podemos, Noemí Santana consideró "curioso" que quienes "han llevado en sus listas a condenados por violencias machistas hoy vengan a darnos lecciones de feminismo" y afirmó que a Vox "nunca le han importado las mujeres, mucho menos las migrantes". Según dijo, la proposición es una "excusa para seguir alimentando su xenofobia, racismo y odio".

La diputada de Compromís Àgueda Micó calificó la ley de "racista y machista" y aseguró que Vox "no defiende la libertad de ninguna mujer", sino que "niega el feminismo" cada vez que tiene ocasión. "El feminismo no consiste en prohibir a las mujeres su forma de vestir", afirmó, y criticó que para este partido una mujer musulmana sea tratada como "una terrorista".

El PP respalda la iniciativa y Junts registra su propio texto

El PP ya había avanzado su voto favorable a la proposición de Vox, alineándose con el argumento de prohibir el velo integral en el espacio público. Mientras tanto, Junts registró este mismo martes su propio proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos, además de solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas.