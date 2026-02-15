Julia Otero: "Estamos tan distraídos en TikTok que nos pasa el horror al lado y seguimos con nuestra coreografía de la banalidad"

Julia Otero recuerda que este domingo, 15 de febrero, se cumplen 23 años de la "mayor movilización ciudadana de la historia a nivel planetario", el "global" 'No a la guerra', cuando el mundo entero "gritó a Estados Unidos en miles de ciudades de todos los continentes que estaba en contra de la invasión de Irak".

La presentadora de Julia en la onda compara la "musculatura reivindicativa" que entonces tenía la sociedad con la ausencia de ella en la época actual: "Hoy, 23 años después, [...] aparece flácida ante las injusticias".

"Los muertos palestinos, la brutalidad de la Administración Trump. Hay muchos escenarios que contienen trazas de Fascismo, pero estamos tan distraídos en TikTok que nos pasa el horror al lado y nosotros seguimos a tope con la coreografía de la banalidad", reflexiona.

La columna de Julia

Es domingo, faltan menos de dos semanas para cobrar -ventajas del mes corto- y tenemos un programa apto para todos los paladares.

Hay política internacional, música, literatura, cine, ciencia. También tenemos el documental de Melania que no encaja en ninguno de los epígrafes anteriores.

Antes de todo, recordemos que un 15 de febrero de 2003, hace exactamente 23 años, tuvo lugar la mayor movilización ciudadana de la historia a nivel planetario.

Fue aquel global "No a la guerra". El mundo entero gritó a Estados Unidos en miles de ciudades de todos los continentes, que estaba en contra de la invasión de Irak.

Hoy, 23 años después, la musculatura reivindicativa de los pueblos aparece muy flácida ante las injusticias. Los muertos palestinos, la brutalidad de la Administración de Trump, etc. Hay muchos escenarios que contienen trazas de fascismo pero estamos tan distraídos en TikTok que nos pasa el horror al lado y nosotros seguimos a tope con la coreografía de la banalidad.

Buenos días a todos, muy especialmente a los que creen que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Aunque la historia nos desmienta.

Julia Otero: "Estamos tan distraídos en TikTok que nos pasa el horror al lado y seguimos con nuestra coreografía de la banalidad"