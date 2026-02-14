El enfado del alcalde de San Esteban de Gormaz con el Gobierno: "Habría que hacer una revisión importante de las infraestructuras"

La crecida del río Duero ha obligado a desalojar parte del municipio de San Esteban de Gormaz (Soria), en concreto a las viviendas más cercanas al río. Tal y como ha comentado el alcalde, Daniel García, a Onda Cero, han cortado al tráfico el puente que divide la localidad en dos. Una situación muy similar a la que vivieron hace un año, cuando el pueblo estuvo dos meses prácticamente incomunicado porque se cayó una parte del mismo.

Cabe destacar que este puente románico del siglo XVI es la única conexión entre la provincia de Soria y Madrid, con la carretera nacional 110. Así las cosas, García ha denunciado que "a día de hoy, España puede presumir de poco, pero sobre todo habría que hacer una revisión importante de las infraestructuras que tenemos". "Desde Moncloa dicen muchas veces de proteger el medio rural, lo que tienen que hacer es protegerlo de verdad con políticas y apoyo de verdad", ha exigido.

Hace un año estuvieron dos meses incomunicados

El año pasado, el municipio estuvo dos meses cortado por la mitad. Una parte del puente se cayó, lo que obligó a cortarlo al tráfico -la gente solo podía pasar, por un lado, caminando-. Esto supuso que, tanto la población que vive al otro lado del pueblo como otras pedanías situadas en ese lado, tuvieran quedar un rodeo de una hora para ir en coche a la otra parte de la localidad, donde se encuentran las tiendas, el colegio o el centro de salud.

A esto se le suma que ese puente es la única vía para llegar a la capital de la provincia desde ese punto. De hecho, el año pasado un hombre murió en un pueblo de la zona porque le dio un infarto y la ambulancia, obligada a dar ese rodeo de más, no llegó a tiempo.

El ministerio de Transportes decidió parar la obra del puente alternativo

Así las cosas, el alcalde ha cargado contra el ministerio de Transportes, competencia de Óscar Puente, porque a pesar de estar todo previsto, no permitieron construir el puente alternativo. "Solicitamos una vía alternativa, la Junta de Castilla y León nos apoyaba, consiguió el dinero, nos lo pagaba, ya estaba la obra realizada, pero por una decisión de Transportes se tiró abajo", ha explicado en Onda Cero.

El puente de San Esteban de Gormaz con el río Duero desbordado | Imagen cedida por los vecinos de San Esteban de Gormaz

De hecho, solo faltaba que los fontaneros colocaran la placa superior para el paso de los vehículos, pero finalmente no fue posible. Por eso, ha lamentado que en circunstancias así se sienten "totalmente ninguneados" y ha pedido que "no se miren los colores políticos", sino que los políticos tienen que "dar la cara y ponerse de acuerdo" para que los ciudadanos no sufran las consecuencias de las "inclemencias o problemáticas" entre administraciones.

Se ha enterado del desbordamiento del río por las llamadas de los vecinos

Previamente, Daniel García había denunciado que "nadie" les había avisado de que el río podía desbordarse y que, al ponerse en contacto con la Subdelegación del Gobierno, la respuesta que le han dado es "que la información está en la página web". El alcalde, visiblemente enfadado, ha indicado que se ha enterado de lo que pasaba por los avisos de los vecinos.

Por el momento, la recomendación a todo el pueblo de San Esteban es un confinamiento de un par de días y que hagan acopio de todo lo necesario porque la situación es "preocupante", ya que se prevé que el caudal del río aumente. Aun así, ha hecho "un llamaiento a la calma" y ha asegurado que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los afectados todo lo necesario.