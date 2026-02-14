Enfermar y arruinarse: la muerte de James Van Der Beek reabre el debate sobre la importancia de la Sanidad Pública

El actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson Crece, falleció esta semana a los 48 años víctima de un cáncer colorrectal que se le diagnosticó en 2023. El coste del tratamiento médico ha dejado a su mujer y sus cinco hijos arruinados, por lo que los amigos de la familia han tenido que recaudar fondos: hasta ahora han recibido la donación de un millón de euros.

Esta situación ha reabierto el debate sobre qué sucede cuando un país no tiene una Sanidad Pública y te obliga a gastarte todos tus ahorros -quien los tenga- o a endeudarte para pagar por tu salud. Las personas mueren y sus familias se quedan arruinadas intentando curarlas.

Pasa todos los días en Estados Unidos, pero la dramática muerte del actor ha puesto otra vez el foco en este modelo sanitario. Por eso, en El Gabinete de Julia en la onda, nos preguntamos por qué, sabiendo de la importancia que tiene la Sanidad Pública, mucha gente la menosprecia y partidos que no la defienden tienen tanto éxito.

"En Estados Unidos, nos hubiera costado la hipoteca"

Julián Casanova, Ignasi Guardans y Elisa Beni debaten sobre el sistema sanitario estadounidense y se muestran de acuerdo a la hora de destacar la suerte que tiene no sólo España, sino también Europa de tener una Sanidad Pública a la que acudir de manera gratuita con cualquier problema de salud.

Julián Casanova explica que en 2023 se tuvo que operar en Estados Unidos y que fue una intervención menor que no requirió ni siquiera de ingreso hospitalario: "Fueron 40.000 euros, así que imagina para un cáncer de larga duración [...]. Un tratamiento así, en Estados Unidos hubiera costado la hipoteca".

"Hay un papanatismo de una parte de la sociedad"

Ignasi Guardans considera que los españoles y los europeos nos debemos sentir "muy satisfechos" con el Estado del bienestar que hemos construido y con que nuestros impuestos se dediquen a cubrir este tipo de servicios. Además, carga contra los que critican la Sanidad Pública: "Hay un papanatismo de una parte de la sociedad que dice que Europa es un proyecto fallido y que Estados Unidos es admirable. Este tipo de ejemplos demuestran que no es así y que es pura propaganda absurda. Tenemos un modelo que tiene sus defectos, pero que está a años luz que en otros lugares del mundo".

Por último, Elisa Beni pone como ejemplo la medicación que ella necesita y que no podría costear en el tiempo si no existiese la Sanidad Pública: "Si tuviera que hacer frente a esto, o estaríamos en la calle o hubiéramos claudicado y entregar nuestra salud. Los nuevos medicamentos para el cáncer son carísimos y no hay economía que lo pueda sostener. La gente tiene que ser consciente de que esto son cosas que puedes necesitar en cualquier momento".

La familia de James Van Der Beek recauda un millón de dólares en donaciones

La familia de James Van Der Beek ha logrado recaudar más de un millón de dólares para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense. La cuenta GoFundMe se abrió horas después de anunciarse la muerte del actor para brindar apoyo a la familia, que se enfrenta una situación crítica por los elevados costes de atención médica del protagonista de 'Dawson's Creek' ('Dawson crece').

"La familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él", reza la descripción de la cuenta de fondos.

El dinero recaudado "ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños", continúa la página.

Van Der Beek comenzó a colaborar el año pasado con un proyecto web para vender recuerdos de la serie que lo catapultó a la fama, incluyendo vestuario y escenografía, en un intento por pagar las costosas facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer.