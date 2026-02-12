Muere James Van Der Beek, actor de 'Dawson Crece' a los 48 años

El actor James Van Der Beek falleció este miércoles a causa de un cáncer de colon en verano de 2023 y que hizo público en noviembre de 2024. Van Der Beek comenzó su carrera a principios de los años noventa, pero se hizo famoso globalmente gracias a su papel de Dawson Leery en la serie juvenil 'Dawson crece'.

Un papel inolvidable en 'Dawson crece'

Esta serie fue novedosa por los temas que trataban: primero amores, problemas sociales y relaciones paternales. La serie supo conectar con el público y todos los actores que participaron lograron una gran popularidad. En su caso, Van Der Beek se convirtió en un rostro bastante conocido en cine y televisión y en la serie estuvo a lo largo de 128 episodios emitidos entre 1998 y 2003.

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años, en un acto que sirvió para recaudar fondos para la organización Fuck Cancer. El actor no pudo estar presente y se lamentó así en redes sociales: "A pesar de todos mis esfuerzos no podré estar allí. No podré subir a ese escenario y dar las gracias a todas y cada una de las personas del teatro por acompañarme en mi lucha contra el cáncer, cuando más lo necesitaba".

Interpretó papeles en películas como 'Boda a la vista' o 'El quaterback'. Además, apareció en series como 'Mentes criminales', 'One Tree Hill' o 'Cómo conocí a vuestra madre'. Este verano se estrenaría la precuela de 'Una rubia muy legal' en la que el actor aparece.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana", así hacía pública su muerte su familia en un mensaje en su perfil de Instagram. "Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

Hizo pública su enfermedad en noviembre de 2024

El actor siempre fue muy abierto con su enfermedad, tanto es así que fue él mismo el que la hizo pública en noviembre de 2024: "Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas".