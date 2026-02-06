La última palabra del Rosco de Pasapalabra con la que Rosa se ha llevado 2,7 millones de euros

Rosa se ha llevado un bote histórico en Pasapalabra, que ha llegado a acumular hasta 2,7 millones de euros. La emoción se ha mantenido hasta el final, ya que solo quedaban tres segundos para que acabase el tiempo.

De hecho, casi se podría decir que ha ganado contra todo pronóstico, porque la última palabra que ha acertado, a decir verdad, no era nada sencilla.

La pregunta, pues, era la siguiente:

Con la M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP.

¿Serías capaz de acertar la respuesta?

Como decimos, a falta de solo tres segundos, Rosa ha pronunciado Morrall (Earl Morrall). Acto seguido, el plató se ha llenado de emoción y se ha convertido en una auténtica fiesta. Pasapalabra acababa de repartir el mayor bote de su historia.

Como contexto de forma breve: Earl Edwin Morrall fue un jugador de fútbol profesional, quaterback en la NFL durante 21 temporadas, tanto de titular como de reserva. Aunque jugó para seis equipos, sus dos conjuntos clave fueron los Baltimore Colts y los Miami Dolphins.

El concurso más visto

Presentado por Roberto Leal cada tarde en Antena 3, Pasapalabra se ha convertido en una cita obligada para la audiencia. Imbatible a diario, es el concurso más seguido de la televisión en temporada, logrando una media del 20,3% de cuota, 1.928.000 seguidores y 3.637.000 espectadores únicos esta temporada.

Líder absoluto cada tarde y durante 18 meses consecutivos, Pasapalabra arrolla a la competencia cada día al lograr una distancia inalcanzable de +8,1 y +12,8 puntos sobre sus rivales.

El concurso lidera al completo en todos los targets de edad y prácticamente todas las comunidades autónomas del país, alcanzando grandes datos en Aragón (25,6%), Castilla-La Mancha (25,3%), Andalucia (22,8%), Canarias (22,4%), Canarias (22,4%) o Madrid (21,2%).