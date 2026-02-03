Ya hay fecha para el mayor bote de la historia de Pasapalabra: Manu o Rosa ganarán más de 2,7 millones de euros

El concurso Pasapalabra se despide de una de sus etapas más intensas con un cierre de película: este jueves se resuelve el duelo entre Manu y Rosa, dos concursantes que han llevado el concurso al límite durante meses.

Lo que está en juego no es solo el orgullo de ganar, sino el mayor bote de la historia del programa, un premio que supera los 2,7 millones de euros y que eleva la tensión a niveles nunca vistos.

El bote histórico de Manu y Rosa

El próximo jueves, uno de los dos finalistas se llevará una cifra que sitúa este bote muy por encima de los premios anteriores de Pasapalabra. Hasta la fecha, el programa había acumulado botes importantes, pero ninguno había rozado esta cantidad, lo que convierte la gala en un acontecimiento televisivo sin precedentes.

Comparativa con otros botes de Pasapalabra

A lo largo de los años, Pasapalabra ha entregado premios millonarios, pero siempre por debajo de la barrera de los 2 millones de euros. Este nuevo bote no solo duplica algunos de los montos más altos anteriores, sino que marca un antes y un después en la historia del concurso, consolidando su estatus como uno de los programas más generosos de la televisión española.

Expectación y programación especial

La revelación del ganador se emitirá en prime time, justo después de El Hormiguero, en una programación especial diseñada para captar la atención de la audiencia. Antes del gran desenlace, Manu y Rosa visitarán el plató de Pablo Motos, donde compartirán sus emociones y experiencias tras meses de tensión y estrategia.

La noche promete ser imperdible, con un premio que supera cualquier expectativa y un final que dejará huella en la historia de la televisión.