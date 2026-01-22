"Los emprendedores en España merecen beneficios del Estado, no cargas": la protesta de Xokas contra los impuestos en el Hormiguero

El Xokas, uno de los creadores de contenido y streamers más seguidos del país, defendió en una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, que quienes generan empleo deberían recibir apoyo estatal en lugar de penalizaciones, en una intervención que levantó revuelo por su franqueza sobre la cuota de autónomos y su decisión de no mudarse a Andorra.

Pablo Motos entrevistó al streamer gallego, que vive en Madrid y ha comprado su piso a título personal, tras recordar el "lío" montado por sus declaraciones sobre impuestos. Xokas no esquivó el tema y puso el foco en la necesidad de fomentar el emprendimiento en un país donde, según él, el Estado "ahoga" a los que menos tienen.

El Estado debería premiar, no castigar

"Yo creo que una persona que se dedica a emprender y que genere puestos de trabajo, lo que tendría que tener es beneficios del Estado, no cargas", afirmó Xokas ante Motos. Explicó que quienes crean empresas y hacen "que muchas familias puedan comer gracias a ti" merecen apoyo, no "crispación, problemas, dolor y todo lo negativo".

El streamer calificó de "injusta" la cuota de autónomos porque, a efectos prácticos, supone un 30% para quien ingresa 2.200 euros: "Dios aprieta, pero no ahoga; aquí ahoga o te ahoga, te deja seco". Insistió en que "lo que no puede ser es que a la gente que menos cobra y que más fastidiada está [...] esté completamente sometida por el Estado".

Inspección de Hacienda: "No creo que sea coincidencia"

Tras sus críticas públicas al fisco, Xokas recibió una inspección de Hacienda. "No lo creo" respondió cuando Motos le preguntó si pensaba era casualidad, respondió sin ambages. Reconoció que "tener problemas con alguien que controla todo es problemático", pero defendió que algunos deben "luchar" aunque cueste "un par de marcas".

"Por eso la gente está más callada", interpretó, rechazando una sociedad de "ovejitas". Añadió que está dispuesto a pagar lo que toque: "No le doy importancia", zanjó, mostrando su apuesta por resistir pese a las consecuencias.

Por qué no se va a Andorra: "Luchar desde dentro"

Aunque gana "bastante pasta", Xokas descartó mudarse a Andorra como otros streamers. "Sería un poco hipócrita luchar desde fuera en vez de luchar desde dentro", argumentó, respetando a quienes se van por la "presión fiscal" pero priorizando el peso de su palabra quedándose.

"Vivo muy feliz en Madrid, aquí en la capital. [...] Me he comprado un piso en Madrid, no me lo he comprado como una empresa, me lo he comprado con mi dinero", relató. Gallego de origen, ama viajar por España y considera que "el dinero no es una prioridad", aunque entiende que otros no quieran "someterse".