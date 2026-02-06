Pasapalabra reparte el mayor bote de su historia: Rosa se lleva 2,71 millones de euros

Rosa ha ganado este jueves el mayor bote de la historia de Pasapalabra. El concurso de Antena 3 ha hecho historia entregando un premio de 2,71 millones de euros a una concursante de 32 años que ha formado parte del programa durante algo más de un año.

Ha sido este jueves, después de 303 programas y ante Manu, su rival durante toda esta andadura en el concurso, cuando se ha hecho con el preciado bote tras completar un temido rosco del que se había quedado muy cerca en dos ocasiones anteriormente.

La M ha sido la letra con la que Rosa ha resuelto el Rosco respondiendo el apellido del jugador de fútbol americano que fue elegido MVP de la NFL en 1968.

La concursante se lleva así un premio de 2,71 millones a lo que habrá que sumar también los 167.400 euros que ha acumulado durante todo el concurso, al que llegó en noviembre de 2024.

El bote más grande de la historia

El que se ha entregado este jueves ha sido el bote más importante de toda la historia de Pasapalabra, superando en casi medio millón de euros el ganado por Rafa Castaño en 2023. Entonces se llevó 2,27 millones de euros.

El último concursante en ganar el bote fue Óscar Díaz, que en 2024 ganó un total de 1,81 millones de euros.

Su particular duelo con Manu

Desde que Rosa llegó al concurso en noviembre de 2024 siempre ha tenido el mismo rival en frente. Manu llevaba entonces unos seis meses en el programa luchando por un bote que este jueves se le ha escapado, aunque no se irá de vacío pues en todo este tiempo ha acumulado un premio de 268.200 euros.

En total han sido 303 los programas en los que ambos se han enfrentado, con 94 victorias para Rosa, 91 para Manu y 91 empates.